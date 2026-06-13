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Economia Cofundadora do Nubank admite transtorno com mensagem falsa do banco e chama erro de 'bizarro' Cristina Junqueira classificou falha como "bizarra", pediu desculpas aos clientes e afirmou que medidas já foram adotadas para evitar novos casos

A cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, admitiu em postagem no seu perfil do Instagram que houve um erro operacional "bizarro" do banco nesta sexta-feira, 12, que disparou uma mensagem falsa a alguns clientes.

A mensagem falsa, enviada aos clientes por e-mail e pelo aplicativo do banco, alertava sobre uma "liquidação extrajudicial" do Nubank, a pedido do Banco Central, com encerramento de todos os valores depositados nas contas dos clientes. Conforme apuração da Broadcast, cerca de 20 mil clientes teriam recebido essa mensagem falsa. Em nota, o Banco Central também negou ter havido qualquer processo de liquidação do Nubank.

"Que erro bizarro foi esse? Socorro, explica pra gente", perguntou um dos seguidores de Junqueira em seu perfil no Instagram, que é aberto. "Cara, bizarro mesmo. Mas foi isso mesmo, um erro operacional. Uma pessoa que submeteu um PR que acabou acidentalmente ativando o protocolo que existe quando algo assim acontece. As mensagens foram para uma parcela muito pequena de clientes, mas é claro que causa um transtorno. Pedimos sinceras desculpas a todos que receberam a informação incorreta. Enfim, mais um aprendizado e já atuamos para que não aconteça de novo", respondeu a cofundadora do Nubank.

Em outra interação, um segundo usuário perguntou se a empresária ficou brava com esse erro. "Sim, e não fui só eu, todos ficamos. Mas atuamos rápido para corrigir", respondeu.

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