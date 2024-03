A- A+

IA Cognizant e Google Cloud expandem parceria de IA para impulsionar a produtividade no desenvolvimento O impacto potencial do aumento da produtividade no desenvolvimento é ressaltado pelas descobertas de um estudo recente da Cognizant e da Oxford Economics

A Cognizant (NASDAQ: CTSH) e o Google Cloud anunciaram hoje uma expansão de sua parceria para aprimorar o ciclo de vida de entrega de software e acelerar a produtividade do desenvolvedor.

A Cognizant adotará o Gemini for Google Cloud de duas maneiras: primeiro, treinando os associados da Cognizant para usar o Gemini para assistência no desenvolvimento de software; e segundo, a Cognizant está integrando os recursos avançados do Gemini em suas operações e plataformas internas.

Usando o Gemini for Google Cloud, os desenvolvedores da Cognizant estarão equipados para desenvolver, testar e implantar código de forma mais rápida e eficaz com a ajuda de ferramentas de IA, melhorando a confiabilidade e a eficiência de custos na criação e gerenciamento de aplicativos clientes.

O impacto potencial do aumento da produtividade no desenvolvimento é ressaltado pelas descobertas de um estudo recente da Cognizant e da Oxford Economics, New Work, New World, que revelou que a IA generativa poderia injetar até US$ 1 trilhão na economia dos EUA até 2032.

Por meio da colaboração, a Cognizant e o Google Cloud utilizarão o Gemini para oferecer uma ampla gama de benefícios aos clientes empresariais de todos os setores, ajudando-os a criar aplicativos rapidamente, testar códigos rigorosamente e corrigir problemas de forma ágil para otimizar o desempenho durante todo o ciclo de vida de entrega de software.

"O desenvolvimento de software é um dos trabalhos que provavelmente mais se beneficiará da forma como a IA generativa está redefinindo a anatomia do trabalho", disse Ravi Kumar S, CEO da Cognizant. "A Cognizant se comprometeu a investir US$ 1 bilhão em IA generativa ao longo de três anos porque acreditamos que é uma ferramenta poderosa para amplificar o potencial humano, e nossa parceria com o Google Cloud é fundamental para esse compromisso e para concretizar essa visão."

Nos próximos 12 meses, e em linha com a Synapse initiative da empresa para aprimorar a qualificação de um milhão de indivíduos em todo o mundo até 2026, a Cognizant investirá na capacitação de mais de 70.000 associados em diversas funções da Cognizant nas ofertas de IA do Google Cloud.

Além disso, a Cognizant trabalhará para integrar o Gemini ao seu conjunto de plataformas automatizadas e aceleradores, começando com a recentemente anunciada plataforma Cognizant Flowsource™? para desenvolvedores.

"A IA generativa tem o potencial de melhorar significativamente cada estágio do ciclo de vida de entrega de software, ajudando os desenvolvedores a gerar códigos rapidamente, solucionar problemas e automatizar processos", disse Thomas Kurian, CEO do Google Cloud. "Ao treinar e capacitar sua força de trabalho no Gemini for Google Cloud, a Cognizant pode aumentar a velocidade e a qualidade dos projetos de desenvolvimento de software para clientes conjuntos "

Trazer recursos de geração de IA para as operações e plataformas internas proprietárias da Cognizant ajudará a empresa de consultoria a gerar insights mais profundos, otimizar processos e melhorar as experiências do usuário, de forma segura e responsável. Os principais benefícios esperados incluem:

Maior capacidade da Cognizant de analisar relatórios de incidentes, identificar rapidamente as causas raízes e implementar resoluções em suas plataformas. Novos recursos de chat baseados em IA no Cognizant Flowsource™?, permitindo que os usuários acelerem o desenvolvimento de código, automatizem testes e documentação e aumentem a automação de autoatendimento para usuários corporativos.

Uma experiência de usuário mais intuitiva e personalizada para usuários corporativos e equipes de TI, aplicando a interface de linguagem natural do Gemini no Cognizant Neuro® IA e no Cognizant Neuro® IT Operations, para que os usuários possam solicitar com facilidade atualizações de status de operações e novos serviços. Recuperação e análise mais rápidas de informações nas operações de TI do Cognizant Neuro® , permitindo que os usuários extraiam rapidamente os insights necessários para realizar seu trabalho diário.

Os usuários podem usar uma interface de chat natural para consultar rapidamente artigos da base de conhecimento, manuais, práticas recomendadas e muito mais.

Em linha com os planos da Cognizant de investir em competências profundas relacionadas à IA, a empresa estabelecerá um Gemini Studio em cada um de seus centros de inovação de IA em nuvem em Bangalore, Londres, e Plano, Texas, para ajudar os clientes empresariais a idealizar, arquitetar e dimensionar soluções de IA. A Cognizant também estabelecerá Centros de Excelência Gemini em seus novos centros de entrega dedicados do Google Cloud no México e na Romênia, e continuará sua expansão na Índia para acelerar o sucesso do cliente com soluções de IA generativa

O Google Cloud apoiará a Cognizant no desenvolvimento contínuo de práticas recomendadas de engenharia de software lideradas por IA e ajudará a Cognizant Google Cloud AI University a lançar cursos avançados sobre casos de uso de IA.

A Cognizant é um parceiro global integrador de sistemas do Google Cloud e patrocinador Luminary da conferência Google Cloud Next '24. Em maio de 2023, a Cognizant anunciou uma importante parceria de IA generativa com o Google Cloud. Essa parceria foi ampliada em agosto de 2023 para criar soluções de modelo de linguagem grande na área da saúde e levar o potencial da IA generativa para uma série de desafios no setor.



Sobre a Cognizant

A Cognizant (Nasdaq: CTSH) elabora negócios modernos. Ajudamos nossos clientes a modernizar a tecnologia, reinventar processos e transformar experiências, de modo que podem estar à frente em nosso mundo em rápida transformação. Juntos, estamos melhorando a vida cotidiana. Veja como em www.cognizant.com ou @cognizant.



Sobre o Google Cloud

O Google Cloud é o novo caminho para a nuvem, fornecendo ferramentas de IA, infraestrutura, desenvolvimento, dados, segurança e colaboração criadas para hoje e para o futuro.

O Google Cloud oferece ferramentas poderosas de IA, totalmente integradas e otimizadas com sua própria infraestrutura de escala planetária, chips personalizados, modelos generativos de IA e plataforma de desenvolvimento, bem como aplicativos baseados em IA, para ajudar as organizações a se transformarem. Clientes em mais de 200 países e territórios têm o Google Cloud como parceiro tecnológico confiável.

Veja também

Ferrovia Grupo Cosan poderá ser solução para viabilizar Transnordestina em Pernambuco