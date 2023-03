A- A+

silicon valley Colapso do SVB derruba ações de bancos globais, que perdem US$ 465 bi na Bolsa em dois dias Após quedas expressivas na sexta e na segunda-feira, papéis ensaiam trégua na manhã desta terça (14)

A queda das ações financeiras globais parece ter dado uma trégua nesta terça-feira (14), após uma perda de US$ 465 bilhões em dois dias. O colapso do Silicon Valley Bank provocou quedas expressivas na sexta (10) e na segunda-feira (13) devido à preocupação de que outros bancos possam enfrentar déficits de financiamento devido a perdas em suas participações em títulos, mesmo quando os governos tentaram tranquilizar os mercados de que não há risco de contágio.

Um indicador das ações de bancos europeus oscilou entre ganhos e perdas e os credores dos EUA se recuperaram nas negociações de pré-mercado, liderados por um aumento de 22% no First Republic Bank. No entanto, as perdas aumentaram na Ásia, fazendo com que o índice MSCI de ações financeiras regionais caísse 3%.

O Mitsubishi UFJ Financial Group caiu 6,9% no Japão, o Hana Financial Group, da Coréia do Sul, registrou queda de 3,9%, o HSBC Holdings Plc perdeu 1,3% em Londres, mas o CaixaBank SA da Espanha teve alta de 0,5%.

Já os rendimentos do Tesouro flutuaram após a queda na segunda-feira, em meio às expectativas de que o Federal Reserve adiará o aumento das taxas de juros devido à turbulência no sistema bancário.

“Uma vez que nos afastamos do choque inicial, em vez de pintar todos com o mesmo pincel, há uma tendência de examinar um pouco mais os modelos, as bases de depósito dos bancos e o acesso à liquidez”, disse Gary Schlossberg, estrategista global da Wells Fargo Investment. Instituto. “Não houve lentidão por parte do governo; poderíamos até ver mais passos no caminho para estabilizar o sistema e, finalmente.”

O valor de mercado agregado das empresas incluídas no MSCI World Financials Index e no MSCI EM Financials Index caiu cerca de US$ 465 bilhões na sexta e segunda-feira. Os bancos regionais dos EUA estavam ontem entre os mais atingidos, com o KBW Regional Banking Index caindo 7,7%, sua queda mais acentuada desde junho de 2020.

As ações da First Republic registraram uma perda de quase 73% em três sessões, tornando-se a maior perdedora no índice MSCI World Financials no período. A Moody's colocou as classificações de crédito de longo prazo do banco em revisão para rebaixamento.

Já as ações dos bancos europeus se estabilizaram após a queda de segunda-feira. O Credit Suisse Group foi uma exceção, caindo outros 4,4% depois de dizer que identificou “fraquezas materiais” em relatórios anteriores e está adotando um plano de remediação.

Bancos japoneses

Os principais bancos do norte da Ásia têm, em sua maioria, “risco mínimo da corrida repentina aos depósitos que arrasaram o Silicon Valley Bank”, devido a seus sólidos depósitos, mistura de ativos e liquidez, escreveu Francis Chan, analista da Bloomberg Intelligence, em nota:

“Credores menores podem abrigar riscos de liquidez e crédito que podem facilmente passar despercebidos.”

As ações financeiras japonesas estão entre as mais atingidas na região. Isso segue uma forte alta desde dezembro, em meio a sinais de que o Banco do Japão está se voltando para o aperto depois de anos de política monetária ultrafrouxa.

Os bancos japoneses aparecem com destaque entre os maiores índices de perdas não realizadas sobre o patrimônio líquido da região, de acordo com dados de cerca de 130 credores da Ásia-Pacífico com mais de US$ 5 bilhões em ativos compilados pela Bloomberg.

A Jimoto Holdings, o Tsukuba Bank e o Fukushima Bank estão entre aqueles com índices de perdas não realizadas sobre o patrimônio líquido de pelo menos 9%. Todos os três, que têm valor de mercado abaixo de US$ 150 milhões cada, caíram mais de 10% em três dias.

"Hoje estou vendendo bancos e seguradoras - disse Taku Ito, gerente-chefe de fundos da Nissay Asset Management Corp. - Sem dúvida é uma derrota, mas acho que muitos gestores de fundos também estão fazendo o mesmo porque as ações dos bancos estão subindo e muitos gestores de crescimento estão aumentando os valores das ações dos bancos" , acrescentou.

