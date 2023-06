Colchões Castor anuncia nova fábrica em Pombos, no Agreste

A- A+

Nesta sexta-feira (2), a Colchões Castor, uma das maiores fabricantes de colchões do Brasil, anunciou a instalação de uma unidade fabril no município de Pombos, localizado no Agreste Central. A cerimônia de assinatura da declaração de investimento da Castor ocorreu na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco.

O empreendimento industrial será construído em uma área de dois hectares e exigirá um investimento de aproximadamente R$ 6 milhões, que será totalmente financiado com recursos próprios da empresa. A fábrica pernambucana da Colchões Castor inicialmente criará 10 empregos diretos. Após a conclusão das obras, espera-se que a planta fabril gere cerca de 40 empregos diretos. A expectativa é de que a unidade comece suas operações ainda no segundo semestre deste ano.

"Estamos focados em atrair novos investimentos para todas as regiões do Estado, impulsionando o desenvolvimento por meio da geração de empregos e renda, melhorando a vida dos pernambucanos. E estamos no caminho certo. Pernambuco se destaca por sua localização privilegiada e por oferecer um ambiente de negócios atraente para empresários que desejam se estabelecer aqui", afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

Sobre a Colchões Castor

A empresa Colchões Castor é uma das maiores fabricantes de colchões do Brasil, com mais de 50 anos de história. Fundada em 1969, em Ourinhos, São Paulo, começou como uma pequena fábrica de colchões e estofados. Nos anos 1980, expandiu suas operações e inaugurou uma nova fábrica em Ourinhos, ampliando sua capacidade de produção. A empresa também diversificou sua linha de produtos, incluindo travesseiros, estofados e móveis.

Ao longo dos anos, consolidou sua presença no mercado brasileiro, ganhando a confiança dos consumidores e se tornando uma das marcas mais reconhecidas do setor. Além disso, expandiu suas atividades para o mercado internacional, exportando produtos para diversos países. Atualmente, a Colchões Castor oferece uma ampla variedade de produtos, incluindo colchões de molas, espumas e viscoelásticos, travesseiros, estofados e acessórios para o sono. A empresa continua investindo em inovação e qualidade, buscando sempre oferecer o melhor em conforto e bem-estar aos clientes.

Sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC-PE)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC-PE) é parte da Administração Direta do Estado e está diretamente subordinada à Governadoria. A pasta desempenha um papel fundamental no planejamento, articulação e execução da política econômica estabelecida pelo Governo de Pernambuco.

Para cumprir sua missão, a SDEC-PE conta com a estrutura de empresas vinculadas, com as quais atua de forma integrada. Essas empresas são a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), o Complexo Industrial Portuário de Suape e o Porto do Recife.

