A- A+

Educação Colégio do Bosque Mananciais anuncia chegada ao Recife Unidade será a primeira fora do Paraná e terá sede no bairro de Boa Viagem. A inauguração está prevista para 2026

O Recife foi escolhido para receber a primeira unidade do Colégio do Bosque Mananciais (CBM) fora do Paraná. A escola, com sede em Curitiba e uma filial inaugurada neste ano em Cascavel, abrirá suas portas no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, com uma proposta baseada na Educação Personalizada. O modelo de ensino tem como foco a formação integral do aluno e coloca a família como protagonista da tarefa educativa.

"A experiência de Curitiba, do Colégio do Bosque Mananciais, foi extremamente positiva. Estamos fazendo 15 anos lá, uma escola feita por pais, comprometidos com a educação dos filhos, e esse colégio chegou ao conhecimento de outras famílias aqui do Recife que, com o mesmo problema de educação dos filhos, nos procuraram. Então, não é que nós viemos ao Recife. O Recife nos chamou”, disse o fundador do Colégio do Bosque Mananciais, Roberto Abia Fernández.

A vinda do colégio para a cidade foi impulsionada por um grupo de pais preocupados com a formação dos filhos, como explicou Roberto. Reunidos na Associação de Educação Personalizada do Recife (AEP), eles visitaram unidades no Paraná e decidiram implantar o modelo na capital pernambucana.

“É um colégio de educação diferenciada, para famílias que têm essa ideia de que o ser humano é único. Não existe um ser humano repetível, e ele precisa ser trabalhado nas cinco dimensões humanas. Não é só a parte intelectual, mas também a parte motora, transcendente e os valores”, explicou a diretora-presidente da AEP Recife, Julieta Costa.

Metodologia

Ainda de acordo com Julieta, o colégio traz uma abordagem mais ampla do ser humano, com acompanhamento por meio de preceptorias, sistema educacional que enfatiza a interação individualizada entre o professor (preceptor) e o aluno, com o objetivo de promover um desenvolvimento integral, em vez de focar no ensino-aprendizagem em sala de aula.

A nova unidade seguirá os moldes da escola matriz, fundada em 2010, em Curitiba. Atualmente, o CBM atende cerca de 850 estudantes na capital paranaense e outros 100 em Cascavel. No Recife, a expectativa da AEP é iniciar com número semelhante ao da filial do interior do Paraná. A previsão é que as aulas comecem em fevereiro de 2026, com pré-matrículas abertas a partir do segundo semestre deste ano. Um evento voltado ao público está programado para esse período e será divulgado pelo perfil @bosquemananciaisrecife no Instagram.

História

Fundado por pais e avós, o colégio é mantido por uma associação sem fins lucrativos e tem como lema “o colégio do seu filho, com os valores da sua família”. Entre os pilares estão a laboriosidade, a sinceridade, a generosidade e a alegria. A metodologia do colégio é inspirada nos estudos do pedagogo espanhol Víctor García Hoz (1911–1998), que defende uma educação centrada na singularidade do aluno e na participação ativa da família.

“É um colégio que respeita os valores da família dos seus filhos. O pai e a mãe são os protagonistas da educação — não o colégio. O colégio precisa somar com isso, precisa ajudar os pais a educarem os filhos”, explicou Julieta.

O colégio chega ao Recife com um histórico de resultados expressivos: presença entre os três primeiros colocados no Enem 2023, mais de 400 medalhas em olimpíadas do conhecimento e 100% de aprovação em universidades públicas. Também há aprovações em instituições como a USP, em cursos concorridos, como medicina.

Veja também