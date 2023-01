A- A+

Tecnologia Colégio do Recife conquista Certificação Internacional do Google Escola Conecta, localizada no bairro da Madalena, é a única do Estado a se tornar referência pela empresa norte-americana por desenvolver soluções inovadoras em sala de aula

O segmento da educação vem passando por grandes mudanças e transformações nos últimos tempos, e encontra na tecnologia, uma importante aliada neste processo transformador. O Google for Education é uma ferramenta essencial neste processo, pois permite que professores e alunos se conectem em qualquer lugar, tornando a aula muito mais produtiva e com foco no desenvolvimento do aluno. Devido ao trabalho que vem desenvolvendo nesse processo, a Escola Conecta, localizada na Zona Norte do Recife, conquistou a Certificação Internacional de Escolas de Referência Google for Education. É a primeira escola de Pernambuco a obter esta qualificação.

“Receber o título de Escola de Referência do Google significa que a Conecta se juntou a um seleto grupo de escolas e faculdades no Brasil, sendo 103 ao total. Fazer parte do programa Google Escolas de Referência garante um ensino atualizado em toda a escola, preparando os nossos estudantes para novos desafios e com visão globalizada, junto a professores qualificados e certificados no uso das ferramentas tecnológicas”, explica David Alves, supervisor de Tecnologia da Informação da instituição.

O avanço da utilização da tecnologia em sala de aula, segundo conta o diretor pedagógico, Rogério Costa, permite que todos os alunos se desenvolvam por meio de práticas inovadoras. "Eles exercem habilidades de aprendizagem atualizadas, ajudando-os a se tornarem aprendizes, ao longo da vida, nesta era digital", acrescenta.

Os requisitos para se tornar uma escola de Referência Google é ter 100% dos professores ativos com a conta Google, 100% dos alunos, a partir do 5º ano, usando o Google, 50% dos alunos ativos do Google uma vez por mês e equipe de ensino certificada com nível 1, nível 2 e do Google Nível 1 e Google Trainer.

