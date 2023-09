A- A+

TECNOLOGIA Coletivo leva tecnologia e inovação à comunidade LGBTQIA+ da periferia do Ibura, no Recife O Summit Tech LGBTQIA+ Periférico aborda os desafios e oportunidades no campo da tecnologia

Acontece nos dias 9 e 10 de setembro, na comunidade do Ibura, o Recife Summit Tech LGBTQIA+ Periférico. O evento que é organizado pela iniciativa Pajubá Tech que se dedica a fomentar a inclusão de pessoas trans e travestis no mercado tecnológico.

O evento surge como uma inovação necessária para combater a exclusão social e econômica que essa população enfrenta frequentemente. O Summit Tech LGBTQIA+ Periférico aborda os desafios e oportunidades no campo da tecnologia e será gratuito e aberto ao público.

O encontro, que faz parte do Mês da Diversidade de Setembro, será realizado em dois locais distintos em Recife. No dia 9, as atividades acontecerão das 9h às 18h na Escola Vila Sésamo; e no dia 10, das 9h às 22h, na Associação Vila Presidente Tancredo Neves. O evento alinha-se ao tema "Tecnologia para Soluções Sociais" e oferecerá uma ampla gama de atividades, desde o ensino de linguagens de programação até mentorias e direcionamento para vagas de emprego. Também haverá discussões sobre saúde mental, reiterando o compromisso do Pajubá Tech com o bem-estar integral da comunidade.

A Pajubá Tech, reconhecida por seu foco na inclusão de comunidades LGBTQIA+ negras e periféricas, posiciona-se não apenas como um vetor de mudança no mercado de trabalho, mas também como uma força na sociedade em geral. A iniciativa é relevante para a comunidade do Ibura, uma vez que proporciona um espaço vital para a educação, discussão e conscientização sobre tecnologia.

Os organizadores destacam que o Summit vai muito além de simplesmente oferecer treinamento técnico; ele também tem o objetivo de conscientizar os jovens sobre questões complexas, como governança digital e privacidade online. Dessa forma, o evento não apenas empodera os participantes em termos técnicos, mas também os capacita a navegar com segurança e eficácia no mundo digital.

O Summit Tech LGBTQIA+ Periférico, aborda os desafios e oportunidades no campo da tecnologia, ele serve como uma plataforma de aprendizado, troca de experiências e networking. Além disso, representa um compromisso com a inclusão e a diversidade, fundamentais em um campo tecnológico cada vez mais dependente dessas competências.





