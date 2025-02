Colheita da indústria naval está apenas começando, diz presidente da Transpetro

A- A+

O presidente da Transpetro, Sergio Bacci, disse nesta segunda-feira, 24, durante evento no estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, "que a colheita da indústria naval está apenas começando". A empresa, subsidiária do setor de transportes da Petrobras, já colocou 12 licitações de embarcações na rua e, segundo Bacci, ainda vai anunciar mais 13 até 2026.

Nesta segunda-feira, a Transpetro assina com o consórcio formado pelos estaleiros Rio Grande e Mac Laren contrato para a aquisição de quatro navios da classe Handy, com valor de US$ 69,5 milhões por embarcação, no total de R$ 1,6 bilhão.

De acordo com Bacci, a ampliação da frota própria da Petrobras tem por objetivo reduzir os custos da estatal. "Será gradual, mas estamos garantindo a perenidade das encomendas (da indústria naval)", disse o executivo e ex-presidente do Sindicato Nacional da Indústria Naval (Sinaval).

A cerimônia, que conta com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e diretores da Petrobras, inclusive a presidente, Magda Chambriard, é a segunda em duas semanas sobre a retomada da indústria naval, uma das promessas de campanha eleitoral do presidente Lula, em 2022.

"Este evento no Rio Grande é simbólico, porque estamos no maior estaleiro da América Latina. 2025 ficará na história dessa cidade para uma virada para uma vida melhor. É a retomada de um setor que provocou uma revolução na economia dessa cidade", disse Bacci.

O executivo destacou que o evento marca "uma revolução na cidade do Rio Grande" e deve gerar cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos.

A cidade já chegou a ter 10 mil empregos diretos no setor, antes da Operação Lava Jato.

