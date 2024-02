Colheita de soja 2023/24 atinge 21% da área no Brasil, mostra Conab

A- A+

A colheita da safra brasileira de soja 2023/24 atingia 20,9% da área plantada no País no último sábado, 10, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em levantamento semanal de progresso de safra. O avanço é de 5,5 pontos porcentuais na comparação anual e de 6,9 pontos porcentuais em uma semana.



Entre os Estados que já iniciaram a retirada da oleaginosa do campo, Mato Grosso tem os trabalhos de campo mais avançados, com 45,4% da área colhida. Apenas Rio Grande do Sul e Piauí ainda não iniciaram a colheita da safra.



E o plantio da oleaginosa 2023/24 ainda não terminou. A semeadura avançou 0,3 ponto porcentual na semana, alcançando 99,9% da área estimada no País, 0,1 ponto porcentual à frente de igual período do ano passado, quando 99,8% da área estava semeada.



O cultivo da soja ainda está em andamento em Goiás (99,8%) e no Maranhão (97%).



Milho

O cultivo de milho verão do ciclo 2023/24 alcançava no sábado passado 97,3% da área estimada para o Brasil, 1,5 ponto porcentual atrás do reportado no período equivalente da temporada anterior.



Os trabalhos avançaram 2 pontos porcentuais ante a última semana Nos Estados ainda em fase de plantio, a semeadura está mais avançada no Rio Grande do Sul (99%).



A colheita da primeira safra de milho alcançou 18,6% da área plantada no País, avanço de 4,8 pontos porcentuais na semana e de 7,6 pontos porcentuais entre as temporadas.



Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo começaram a retirada do cereal do campo, com, respectivamente, 52%, 28%, 36% e 11% da área colhida.



A Conab informou, ainda, que o plantio da segunda safra 2023/24 de milho atingia 31,5% da área prevista no sábado, avanço de 11,7 pontos porcentuais na semana e 11,1 pontos porcentuais à frente de igual período da temporada anterior. Mato Grosso (48,3%) e Paraná (32%) lideram o plantio das lavouras de inverno do cereal.



Algodão

A safra de algodão 2023/24 teve 95,37% da área prevista semeada, avanço de 6,6 pontos porcentuais na semana e de 3 pontos porcentuais entre as safras.

Leia também • Soja e açúcar puxam desempenho recorde do Porto de Santos • Movimentação de soja e milho via portos cresceu 29,4% em 2023, diz ministro dos Portos e Aeroportos Entre os Estados que ainda cultivam a pluma, os trabalhos de campo estão mais avançados em Mato Grosso (98,4%) e mais lentos na Bahia, com 83,3% das lavouras implantadas.



Feijão

A Conab informou também que o plantio das lavouras de feijão da safra 2023/24 alcançou 93,8% da área, avanço de 3,3 pontos porcentuais na semana, mas atraso de 6,2 pontos porcentuais ante igual período do ano passado, quando a semeadura já estava concluída.



Piauí (74%) ainda planta as lavouras do grão, enquanto a colheita de feijão 2023/24 alcançou 34,3% da área semeada no País, 5,4 pontos porcentuais mais que há uma semana e 11,2 pontos porcentuais atrás de igual período da temporada passada.



Arroz

A semeadura das lavouras de arroz 2023/24 está 0,5 ponto porcentual atrasada na comparação entre as safras, alcançando 99,3% da área prevista no País. Na semana, houve avanço de 0,6 ponto porcentual.



As lavouras de arroz também começaram a ser colhidas no Brasil, com 4% da área retirada, avanço de 1,3 ponto porcentual em uma semana e de 2,2 pontos porcentuais na comparação entre as safras



Santa Catarina (27%) e Goiás (12%) são os Estados mais avançados na retirada do cereal do campo. Entre os Estados que ainda cultivam a pluma, os trabalhos de campo estão mais avançados em Mato Grosso (98,4%) e mais lentos na Bahia, com 83,3% das lavouras implantadas.A Conab informou também que o plantio das lavouras de feijão da safra 2023/24 alcançou 93,8% da área, avanço de 3,3 pontos porcentuais na semana, mas atraso de 6,2 pontos porcentuais ante igual período do ano passado, quando a semeadura já estava concluída.Piauí (74%) ainda planta as lavouras do grão, enquanto a colheita de feijão 2023/24 alcançou 34,3% da área semeada no País, 5,4 pontos porcentuais mais que há uma semana e 11,2 pontos porcentuais atrás de igual período da temporada passada.A semeadura das lavouras de arroz 2023/24 está 0,5 ponto porcentual atrasada na comparação entre as safras, alcançando 99,3% da área prevista no País. Na semana, houve avanço de 0,6 ponto porcentual.As lavouras de arroz também começaram a ser colhidas no Brasil, com 4% da área retirada, avanço de 1,3 ponto porcentual em uma semana e de 2,2 pontos porcentuais na comparação entre as safrasSanta Catarina (27%) e Goiás (12%) são os Estados mais avançados na retirada do cereal do campo.

Veja também

MERCADO Shell vê alta de pelo menos 50% da demanda por GNL até 2040 puxada por China