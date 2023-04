A- A+

malha aérea Colômbia: Aéreas quebram e presidente põe jato pessoal e aviões militares à disposição dos clientes Anúncio de Gustavo Petro acontece às vésperas do feriado da Semana Santa. Viva Air e Ultra Air encerraram operações no país

O presidente colombiano, Gustavo Petro, ofereceu o avião presidencial e as aeronaves da frota da Força Aérea para transportar milhares de passageiros retidos depois que duas companhias aéreas locais suspenderam suas operações.

A Ultra Air, empresa de baixo custo, disse na semana passada que cancelaria todos os voos futuros, citando altos custos do combustível e perdas na taxa de câmbio. A Viva Air encerrou suas operações em fevereiro após uma tentativa fracassada de integração com a Avianca, a maior companhia aérea do país.

Petro tuitou que suspenderá todas as suas viagens enquanto o governo tenta encontrar opções para os passageiros que compraram passagens das duas empresas.

O anúncio de Petro ocorre às vésperas dos feriados da Semana Santa, um período geralmente de alta temporada de viagens para os colombianos.

Avianca, Latam e Copa Airlines ofereceram aos viajantes assentos disponíveis a preços mais baratos para fazer suas viagens. O Ministério dos Transportes disse que abriu uma investigação contra a Viva em março por continuar a vender passagens depois de ter encerrado as operações e ordenou que ambas as companhias aéreas reembolsassem os passageiros pelos custos que tiveram.

Veja também

agricultura CMN eleva limites de financiamento para a agricultura familiar