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novidade Coluna sobre marcas e negócios estreia no dia 21 de abril na Folha de Pernambuco Assinada pelo empreendedor e publicitário Eduardo Arruda, espaço tratará de assuntos relacionados à boa promoção de empresas

A partir do dia 21 de abril, os leitores da Folha de Pernambuco contarão com uma nova coluna, desta vez voltada a assuntos como branding, negócios e cultura contemporânea, exclusivamente no on-line. Assinado pelo publicitário e empreendedor recifense Eduardo Arruda, o espaço, que que terá periodicidade quinzenal e vai levar o nome dele, trará provocações e perspectivas diferentes sobre o universo das marcas comerciais.

Arruda, que atua há mais de 15 anos no mercado publicitário e de marketing, é criador de marcas. Com formação executiva em branding pela Harvard Business School, tem trabalhos reconhecidos em prêmios nacionais e internacionais de publicidade, incluindo Grand Prix e dois Ouros, no Colunistas Brasil 2024; Estrela de Prata, no Clube de Criação de São Paulo; e Raio de Prata, no Latin American Design Awards 2025. Eduardo Arruda também atuou como vice-presidente de Marketing e Comunicação do Sport Clube Recife.

“Sempre vaguei por esse ambiente mais criativo e sempre usei minhas ideias para abrir negócios e criar marcas”, relembrou. O novo colunista explica que pretende abordar assuntos de negócios e marcas, além de ressaltar a importância de um bom trabalho nesse quesito poder levar empresas a terem sucesso nos negócios. Arruda enfatiza também que vai relacionar marca e negócio, e algumas vezes, cultura e sociedade. Promete também que vai trazer exemplos e cases.

“O interesse é valorizar uma construção de marca forte. A gente vai falar sobre temas que estão surgindo, de empresas que estão fazendo bons trabalhos, cases curiosos, situações que estão ocorrendo”, projetou.

Trabalho de marca

Eduardo Arruda ressalta que hoje é imprescindível um competente trabalho de marca para que um negócio seja bem-sucedido. Ele diz que entende a preocupação de muitos empreendedores, que ficam receosos de investir mais em marketing. Mas adverte que são esses investimentos que vão projetar melhor a empresa. “Uma identidade bem construída pode ser o que falta em um negócio”, acrescentou.

Na coluna, o diálogo de Arruda com o empreendedor vai se dar nesse tom de levantar a importância do marketing dentro de uma organização, segundo ele. “Ao mesmo tempo, entendendo o desafio que é investir em marketing, que é difícil de aprovar, que é difícil de mensurar. [...] É óbvio que o marketing dá resultado, mas nem todo mundo se sente confortável para fazer investimentos nessa área, porque faltam ferramentas ou até profissionais que os ajudem nesse processo”, avalia.

Eduardo Arruda adianta que a coluna vai ser um meio pelo qual o leitor estará antenado e acompanhando o que acontece no mercado. O conteúdo da coluna, ainda segundo ele, poderá ser inspirador para empreendedores que busquem novas ideias ou diferenciais para incrementar seus negócios.

“Meu objetivo não é cravar o que é certo, o que é errado. Ou o que é marketing bom e o que é o marketing ruim. E, sim, trazer uma reflexão sobre as ações, sobre as atividades e deixar o leitor com essa essa possibilidade dele mesmo construir a opinião dele baseado no que a gente está informando ou trazendo”, pontua.

Ele ressalta, ainda, que a coluna deve conversar diretamente com aqueles empreendedores com empresas de médio e grande porte. “Dialogo muito também com o cara da média empresa ou da grande empresa. Aquele que está realmente procurando um diferencial, precisando construir uma marca e construir branding”, frisa.

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