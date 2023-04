Com 30 expositores, a feira Tá na Mesa será realizada em maio, no Mercado da Torre

A- A+

Com a ideia de deixar o local das refeições bonito, elegante e prático, a feira “Tá Na Mesa” terá sua quarta edição de 5 a 7 de maio, na Portus Delicatessen, no Mercado da Torre, na Zona Oeste do Recife. Dedicada ao Dia das Mães, esta edição vai reunir 30 expositores - confira a lista ao fim do texto.

A feira, das 10h às 20h, reunirá produtos como louças, talheres, taças, jogos americanos e sousplats, além de artigos de decoração, como arranjos florais, velas e objetos de mesa.





O evento também contará com palestras e workshops sobre as novidades do setor e que vão abordar temas como recepção em casa, decoração e artesanato.



A entrada é gratuita, mas a organização recomenda que o visitante leve doações que serão entregues ao Lar do Neném, como leite em pó e produtos de higiene para bebê (sabonete líquido e lavanda). O local também estará com um estande na feira.



Lista de expositores:



Lar do Neném

Arte entre irmãs

Léa Brito Flores

Luciana Baptista Home Decor

MS toalhas

Clara tem Tudo Organizadores

Fiapo Artesanato

Armarinho da vovó

Djane ART

Dona Mi

Trulli Home

Mikasa

Decor in Vidro

As Anfitriãs

Belas Artes

As Home

Brilhare

Jana Biscuit

Regina Cavalcanti

Eternize Flores

Geo Artes

Concredart

Nativa

Fonseca Criativo

Tuli Taças

Leão Primo

Fly Mesas Decor

Kasa Útil

Amor em Pote

Café Brasil



IV Feira de Mesa Posta de Pernambuco - Tá na Mesa

Local: Portus Delicatessen, Mercado da Torre, Recife

Data: 5 a 7 de maio

Horário: 10h às 20h

Entrada grátis (sugestão de levar uma doação)

O que doar: Leite em pó e produtos de higiene para bebê (sabonete líquido e lavanda) para doar ao Lar do Neném.

Veja também

lula em portugal Brasil e Portugal firmam acordo para fabricação do avião Super Tucano