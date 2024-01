A- A+

Com mais de 300 estandes locais, nacionais e internacionais, a Fenahall, uma das maiores feiras de artesanato do país, inicia sua 21ª edição nesta sexta-feira (5), no Classic Hall, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



O evento, que este ano homenageia os artistas circenses e ocorrerá até 14 de janeiro, das 14h às 21h, conta com expositores da Turquia, Índia, Colômbia, Senegal, África do Sul e Paquistão. Os ingressos custam R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada).



A programação diária inclui shows, com destaque para a abertura com Conde Só Brega. Nos outros dias se apresentam Adilson Ramos, Patusco, Kelvis Duran, Los Cubanos, Labaredas, Chama do Brega, Geraldinho Lins, Petrúcio Amorim e, encerrando no domingo (14), Banda Lelê e O Disco.



Apresentações circenses itinerantes também serão realizadas durante os dez dias de evento com malabaristas, palhaços e pernas de pau. Nesta sexta-feira (5) e no dia 12 de janeiro, o público poderá assistir, às 17h30, na praça de alimentação, os shows do "Cirque Azul" e "Cirque Rosa, do grupo Humantoche. Já no sábado (6), haverá o espetáculo Circo Mágico, da Academia Fátima Freitas.

Grupos de frevo, afoxé e maracatu também animam a Fenahall. A edição deste ano conta ainda com o espaço "Art Tattoo", para quem deseja fazer uma tatuagem na hora, e o "Hall das Artes", com obras de mestres pernambucanos.

Haverá também o espaço "Artec", com exposição de produtos metareciclados, ponto de coleta de resíduos tecnológicos e oficinas e rodas de conversas sobre sustentabilidade, e o "Hall das Mulheres Pretas", espaço com empreendedoras negras que trabalham com moda, arte e gastronomia.

Serviço:

21ª Feira Nacional de Artesanato (Fenahall)

De sexta-feira (5) até 14 de janeiro, das 14h às 21h

Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n - Olinda

Ingresso: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

Telefone para informações: (81) 3427.7500

