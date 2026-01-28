A- A+

Mineradora Com 336 milhões de toneladas em 2025, Vale volta a ser maior produtora de minério de ferro do mundo Mineradora superou a produção de 327,3 milhões de toneladas da anglo-australiana Rio Tinto, recuperando assim o posto que havia perdido em 2018

A mineradora brasileira Vale atingiu, no acumulado de 2025, uma produção de 336,1 milhões de toneladas de minério de ferro, alta de 2,6% frente ao ano anterior. Com o resultado, a companhia voltou a ser a maior produtora global do insumo, posto que havia perdido em 2018, ao superar a produção de 327, 3 milhões de toneladas da anglo-australiana Rio Tinto.

A produção no ano passado ficou em linha com a projeção da empresa divulgada em dezembro, de produzir cerca de 335 milhões de toneladas métricas. No quarto trimestre de 2025, a produção totalizou 90,4 milhões de toneladas, alta de 6% na comparação anual.

Isso se compara à estimativa média de 89,1 milhões de toneladas de analistas consultados pela Bloomberg. A produção caiu em relação ao trimestre passado, mas superou o mesmo período do ano anterior, auxiliada pelo aumento da produção em algumas minas no Sudeste.

A Vale obtém a maior parte de seus lucros com o negócio de minério de ferro, sendo a China seu maior cliente. A Rio Tinto é sua principal concorrente entre os produtores desse insumo básico para a siderurgia.

Os números gerais da Vale incluem compras de terceiros, minério bruto — minério extraído que está pronto para processamento — e matéria-prima para usinas de pelotização.

Os números são divulgados enquanto a Vale investiga transbordamentos de água em duas de suas minas em Minas Gerais, em meio à estação chuvosa no país. A Vale disse que a produção de minério de ferro não será afetada.

O guidance de produção anual da companhia para 2026, de 335 milhões a 345 milhões de toneladas, permaneceu inalterado. Em dezembro, a Vale cortou a previsão anual em meio a preocupações com o excesso de oferta e a desaceleração da demanda da China, o maior consumidor mundial de minério de ferro, durante uma prolongada crise imobiliária no país asiático.

Metais básicos

A produção de cobre da Vale subiu 6,2% no quarto trimestre, atingindo um total de 382.400 toneladas em 2025 — o nível anual mais alto desde 2018. A empresa tem afirmado estar focada em acelerar o desenvolvimento de seus ativos no Brasil e no Canadá, em vez de participar da recente onda de fusões no mercado de cobre.

A Vale deve divulgar o balanço do quarto trimestre em 12 de fevereiro.

