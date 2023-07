A- A+

Emprego Com 5,3 mil novos postos de trabalho em junho, Pernambuco tem aumento no saldo de empregos Dados do Novo CAGED apontam a criação de 5.327 empregos formais no Estado, no período

Pernambuco encerrou o mês de junho passado com números animadores com relação a empregos. Com índice de crescimento muito acima da média nacional, o Estado obteve um saldo positivo de 5.327 novos postos de trabalho no período. Os dados são do Novo Caged, divulgado nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho. O resultado confirma a tendência de elevação na geração de empregos, já que o número é onze vezes maior que o apresentado em maio (464) e tem melhora ainda mais significativa em relação aos meses anteriores (abril, com -2.714, e março, com -5.615).

Demonstrando o fortalecimento do ambiente produtivo, o levantamento revelou uma queda de 13,8% no número de desligamentos de trabalhadores pernambucanos. “O resultado de junho demonstra o forte trabalho que o Estado vem realizando em várias frentes, desde a criação de novos empregos até o esforço para a economia pernambucana voltar a ter um papel de protagonismo no País”, afirma a secretária executiva da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE), Cristiane Andrade.

A gestora acrescenta que “as iniciativas estaduais para a geração de emprego incluem a reestruturação e capacitação da central de vagas nas unidades da Agência do Trabalho, parcerias com novas empresas que estão se instalando no Estado, entre outras ações que vêm sendo lideradas pela SEDEPE”.

Mulheres

Quando o recorte se refere à população feminina, os índices permanecem positivos. O saldo de criação de empregos para as pernambucanas em junho foi de 1.110 novos postos de trabalho, um aumento de cerca de 21% em relação ao mês anterior. O indicador vem se mantendo positivo no Estado desde fevereiro deste ano, embora esteja em queda no País desde março.

Por fim, é importante ressaltar que Pernambuco teve um desempenho positivo em todos os grandes setores da economia. Com destaque para os setores de serviços e da indústria, com aumento de 2.085 e 1.913 postos de trabalho, respectivamente.

Novo Caged

O Novo Caged é um método de geração de estatísticas do emprego formal que capta informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e do sistema Empregador Web. A partir dos dados reunidos, é possível calcular a subtração entre o número de admissões e o de demissões ocorridas em um determinado período, obtendo-se o saldo (positivo ou negativo) de postos de trabalho formal.

