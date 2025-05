A- A+

Celebração Com 65 anos de história, CDL Recife mira o futuro do varejo com articulação e inovação Entidade promove encontros, ações e campanhas para celebrar a data. Hoje, são mais de 8 mil lojas, de diversos segmentos, gerando negócios e empregos na cidade

Para celebrar os 65 anos de sua criação, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife está promovendo encontros, ações e campanhas, além de ampliar o apoio ao lojista e a articulação com o poder público para melhoria na infraestrutura urbana e iniciativas para o setor.

O presidente da entidade, Fred Leal, que atualmente também preside o Sindicato dos Lojistas de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), visitou ontem a Folha de Pernambuco e foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro. Na ocasião, o dirigente entregou o convite do aniversário da entidade que será celebrado no dia 19 de junho, às 19h, no Novotel Marina Recife.

Também acompanharam a visita a vice-presidente da Folha, Mariana Costa; o diretor Executivo, Paulo Pugliesi; o diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; a editora-chefe, Leusa Santos; e o assessor especial da presidência do Grupo EQM, Joni Ramos. Fred Leal esteve acompanhado do diretor executivo da CDL Recife, Hugo Philippsen.

Presidente da CDL, Fred Leal, visita a Folha de Pernambuco nesta terça-feira (21)

Crescimento

Fundada em 4 de junho de 1960, no Salão Azul do antigo Grande Hotel, a CDL Recife é uma das mais antigas entidades de classe do país. Desde sua criação, atua na defesa dos interesses dos lojistas, promovendo soluções para o desenvolvimento do setor e mantendo diálogo com instituições e o poder público, especialmente em ações voltadas à revitalização do centro e do tradicional comércio de rua.

“Ao longo dos anos, ajudamos a promover revitalizações em importantes corredores de comércio no Centro do Recife, como Rua Duque de Caxias, Nova e Imperatriz, e estamos sempre atentos às demandas públicas que impactam a operação nas lojas, como limpeza urbana, iluminação pública, segurança e mobilidade das pessoas”, lembra Fred Leal.

Hoje, são mais de 8 mil lojas, de diversos segmentos, gerando negócios e empregos na cidade. Entre os setores estão vestuário, calçados, bijuterias, moda, beleza, móveis e decoração, aviamentos, artigos para festa e eventos, itens para alimentação, embalagens, eletrônicos e eletroportáteis, construção e brinquedos.

“O crescimento do varejo colaborou e colabora com a expansão e desenvolvimento da cidade”, resume o presidente Fred Leal. Ele destaca a relevância do segmento que gera muitos empregos, possui uma robusta arrecadação de tributos e movimenta também a cadeia produtiva da indústria e de serviços, abastece famílias, empresas e ainda empreendedores que geram renda com produtos e serviços.

Centro

Fred Leal ainda destaca a importância do Centro do Recife para o setor e destaca que o Recentro - Gabinete do Centro, da Prefeitura do Recife, tem sido o principal canal de acesso ao município. “Pela importância que o Centro tem para a cidade, um pleito antigo nosso que foi atendido, após dez anos, foi haver alguém que olhasse para essa região da cidade. E a atual gestão municipal entendeu essa necessidade e criou o Recentro”, pontuou Fred.

A CDL Recife conta ainda com parceria permanente com a Polícia Militar para reforçar a segurança no Centro.

Atuação

Para planejar, articular e buscar ações coletivas que tragam soluções e movimentem o setor, a CDL Recife atua em várias frentes. Uma delas é a realização de campanhas sazonais ao longo do ano para incentivar as vendas do setor e atrair o público, principalmente ao Centro.

Um exemplo é o Liquida Grande Recife, a maior campanha do setor no estado envolvendo mais de oito mil estabelecimentos, incluindo lojas do Centro, de bairros e de 11 shopping centers da Região Metropolitana.

Com foco em ampliar vendas e reduzir riscos, a entidade também oferece suporte jurídico, financeiro e administrativo aos lojistas, além de ações coletivas para combater a inadimplência e fraudes. Pernambuco foi pioneiro ao centralizar os dados estaduais no SPC Brasil, hoje o maior banco de dados da América Latina, que realiza mais de 400 milhões de consultas por ano e é regulamentado pelo Banco Central.

