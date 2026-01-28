A- A+

Turismo Com a queda do dólar, veja está a cotação da moeda americana e do euro para quem vai viajar Cotação turismo da divisa dos EUA era negociada a R$5,60 enquanto a europeia era vendida a R$ 6,68

Acompanhando a estabilidade do dólar comercial, o dólar turismo manteve o mesmo comportamento e encerrou esta quarta-feira(28) cotado entre R$ 5,50 e R$ 5,60 nas principais casas de câmbio no Rio e em São Paulo.

O euro turismo também acompanhou o movimento da moeda americana e chegou a R$ 6,68. Ambos os valores já incluem o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

No Rio, por volta das 10h desta quarta-feira (28), a JW Câmbio Turismo vendia o dólar a R$ 5,55, enquanto a Casa Aliança cotava o valor em R$ 5,53 e a Casa Câmbio, R$ 5,50.

Em São Paulo, a casa de câmbio Orion chegou a ofertar a moeda americana por R$ 5,58, a maior cotação registrada no período da manhã entre os estabelecimentos monitorados.

Ao longo do dia, as variações foram discretas. Às 15h, a JW Câmbio Turismo passou a vender o dólar a R$ 5,50, e a Casa Aliança por R$ 5,56. A Casa Câmbio manteve a cotação em R$ 5,50 e a Orion voltou a vender dólar por R$ 5,60.

O euro turismo seguiu trajetória parecida. Pela manhã, as cotações variaram entre R$ 6,50 e R$ 6,68: R$ 6,60 na JW Câmbio, R$ 6,64 na Casa Aliança, R$ 6,50 na Casa Câmbio e R$ 6,68 na Orion.

No período da tarde, os valores permaneceram estáveis ou registraram leves altas. A JW Câmbio manteve o euro em R$ 6,60; a Casa Aliança elevou a cotação de R$ 6,64 para R$ 6,68; enquanto a Casa Câmbio e a Orion mantiveram os preços em R$ 6,50 e R$ 6,68, respectivamente.

Trump nega preocupação com desvalorização do dólar

Após o presidente Donald Trump afirmar que não está preocupado com a desvalorização do dólar, ajudando a levar a moeda ao nível mais baixo desde o início de 2022 na terça-feira, a cotação da divisa americana frente a seus principais pares globais aprofundou a queda na manhã desta quarta-feira para até 1,2%, segundo índice da Bloomberg.

No Brasil, o dólar abriu em queda de 0,20%, cotado a R$ 5,1953. Nessa terça-feira (27), a moeda americana fechou no menor valor desde 2024 com investidores atentos a possível intervenção cambial no Japão.

No início desta quarta-feira, o dólar passou a operar perto da estabilidade, com leve viés de alta. O movimento ocorreu após o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, esfriar as especulações de que o país poderia intervir no mercado cambial para vender dólares e comprar ienes.

"Os Estados Unidos absolutamente não estão intervindo no mercado cambial para fortalecer o iene", afirmou Bessent em entrevista à CNBC.

A declaração ajudou a conter o movimento observado nos últimos dias, marcado pela valorização do dólar e pela desvalorização da moeda japonesa.

O dólar fechou esta quarta-feira praticamente estável no Brasil, sob influência do desempenho da moeda americana no exterior após a decisão do Fed, o banco central americano, de não alterar sua taxa de juros.

