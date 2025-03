A- A+

Com Alcolumbre e Hugo Motta, Lula anuncia nesta terça isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil Projeto prioritário para o governo será enviado ao Congresso Nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta terça-feira, em evento no Palácio do Planalto, o envio ao Congresso Nacional do projeto de lei que prevê isenção de Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil.

O evento será marcado por uma cerimônia curta com a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) antes de Lula viajar para Sorocaba para uma visita a uma montadora.

O projeto é a prioridade número um do governo para 2025 no Congresso e a principal aposta do entorno de Lula para alavancar sua popularidade junto à classe média.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o cálculo do governo federal é que a ampliação da isenção do Imposto de Renda vai custar aos cofres públicos RS$ 27 bilhões. Haddad, se reuniu, pela manhã, com o presidente, para discutir os últimos detalhes do projeto que vai isentar do IR contribuintes que recebem até R$ 5 mil por mês.

— Nós vamos anunciar no dia 18 que quem ganha até R$ 5 mil não pagará mais Imposto de Renda neste país. Porque, na verdade, quem paga imposto de renda neste país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar — disse Lula durante evento em Sorocaba, no interior de São Paulo na última sexta-feira.

Atualmente, o limite de isenção é de R$ 2.824, considerando o desconto simplificado de R$ 564,80. A mudança, se aprovada pelo Congresso até o ano que vem, só entra em vigor em 2026.

Para 2025, o governo já informou que pretende manter a faixa de isenção em dois salários mínimos (R$ 3.036,00), mas ainda não encaminhou o ato legal para isso.

