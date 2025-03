Com alta da expectativa de inflação, manutenção de juros pode ser adequada, diz Kugler, do Fed

A- A+

A dirigente do Federal Reserve (Fed) Adriana Kugler afirmou nesta sexta-feira, 7, que, "dado o recente aumento nas expectativas de inflação e as categorias-chave que não mostraram progresso em direção à nossa meta de 2%, pode ser adequado manter a taxa de juros atual por mais algum tempo".



Durante discurso em evento organizado pelo Banco de Portugal, Kugler alertou para riscos de alta para a inflação, citando o aumento nas expectativas de inflação, como mostrado em pesquisas da Universidade de Michigan, e a incerteza sobre os impactos inflacionários de novas políticas e propostas.

"Com o forte crescimento da produtividade nos últimos trimestres, não vejo os salários como uma fonte significativa de pressão inflacionária", afirmou. Embora a inflação tenha caído desde seu pico em meados de 2022, alguns setores ainda estão pressionando os preços. "Uma categoria de preços que tem impulsionado a inflação são os serviços essenciais não baseados no mercado", acrescentou.



Kugler também comentou o reequilíbrio do mercado de trabalho. "Vejo o mercado de trabalho dos EUA como substancialmente reequilibrado, com condições que se estabilizaram em um nível próximo à meta de emprego máximo do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC)", disse. No entanto, ela destacou que está acompanhando de perto qualquer mudança no mercado de trabalho para garantir que ele continue em boas condições. A dirigente também enfatizou que os dados econômicos e as mudanças no equilíbrio de riscos serão fundamentais para as decisões futuras de política monetária do Fed.



A dirigente ainda abordou o impacto do envelhecimento da população na força de trabalho dos EUA e a "expectativa de aposentadoria contínua dos baby boomers", que, segundo ela, tem sido um fator importante na diminuição da participação da população no mercado de trabalho americano.

