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qualificação Com apoio da Petrobras, Instituto Enter Jovem promove formação socioprofissional de 562 jovens em PE Alunos recebem certificado em cerimônia realizada no Cabo de Santo Agostinho; 250 seguem para processos seletivos

Após um ciclo de qualificação socioprofissional focada no empreendedorismo e na cultura, promovido pelo Instituto Enter Jovem com apoio da Petrobras, 562 alunos receberam certificados em cerimônia realizada na Escola Professor Antônio Benedito da Rocha, em Cabo de Santo Agostinho. Do total, 250 foram encaminhados a processos seletivos.



Ao longo do ano, o projeto voltado para estudantes de escola pública e moradores de comunidades em vulnerabilidade social de 15 a 29 anos, promoveu 265 horas de atividades para 840 participantes, divididos em 33 turmas, que foram distribuídas em mais de 25 comunidades nos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.

“Estar novamente junto à Petrobras reforça a confiança no impacto que o Enter Jovem tem na vida de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Essa parceria amplia nosso alcance, fortalece a rede de proteção e garante que mais jovens tenham acesso a oportunidades que transformam realidades”, afirmou a gestora de projetos do Instituto Enter Jovem, Cleide Moraes.

O gerente de Planejamento e Controle da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), Silvio Luis, destacou a contribuição das famílias na trajetória dos jovens: “Somente os pais sabem do esforço imenso que é para colocar os jovens para estudar. Nós, da Petrobras, estamos aqui para apoiá-los”, disse.

Projeto

A programação do projeto incluiu oficinas de preparação para o mercado de trabalho, visitas culturais e técnicas, apoio a iniciativas empreendedoras e projetos de desenvolvimento comunitário. Também foram contratados e capacitados 31 educadores.

O estudante beneficiado, Amaury Francisco, avaliou que a formação também contribuiu para seu desenvolvimento pessoal. “O curso não é apenas para formar um profissional, é para formar pessoas. Eu creio que esse é só o começo de uma nova etapa nas nossas vidas”, adicionou.

Enter Jovem

O Enter Jovem integra uma carteira de nove projetos socioambientais apoiados pela Petrobras em Pernambuco, que entre 2025 e 2029 destinará mais de R$ 109 milhões a ações de educação, sustentabilidade, conservação ambiental e geração de renda. As iniciativas devem beneficiar mais de 21 mil pessoas em 29 comunidades de sete municípios próximos à refinaria.

*Com informações da assessoria de imprensa

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