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Desenvolvimento Regional Com apoio do BNDES, 41 projetos da Chamada Nordeste que superam R$ 50 bilhões passam por avaliação Reunião realizada na Sudene, nesta quarta-feira, 29, acompanhou o andamento das propostas apresentadas às instituições financeiras

Representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), do Consórcio Nordeste, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) se reuniram para avaliar o andamento dos projetos inscritos na Chamada Nordeste, iniciativa voltada ao fortalecimento da indústria nos nove estados da região.

Ao todo, 41 propostas, com potencial de investimentos superior a R$ 50 bilhões, estão em análise pelas instituições financeiras participantes. Os projetos foram apresentados ao Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (CORIFF), em reunião realizada na sede da Sudene, no Recife.

Durante o encontro, a diretora de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas do BNDES, Maria Fernanda Coelho, informou que o banco já realizou 45 atendimentos relacionados à iniciativa e apresentou os primeiros resultados da atuação.

Segundo ela, a primeira grande contratação já foi concretizada: o financiamento de R$ 503,04 milhões para a implantação de uma biorrefinaria da Acelen, em São Francisco do Conde (BA). O empreendimento, estimado em R$ 7 bilhões, será destinado à produção de combustíveis renováveis. Além disso, o BNDES possui mais de R$ 360 milhões em operações com perspectiva de contratação.

O superintendente da Sudene, Francisco Ferreira Alexandre, destacou que o acompanhamento dos projetos continuará ao longo das próximas etapas para acelerar a viabilização dos investimentos na região.

A Chamada Nordeste reúne BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Finep, Sudene e Consórcio Nordeste com o objetivo de identificar, estruturar e financiar projetos industriais considerados estratégicos para o desenvolvimento regional.

No total, a iniciativa recebeu 245 propostas, que representam um volume potencial de R$ 127,8 bilhões em investimentos. Os projetos contemplam áreas como transição energética, hidrogênio verde, bioeconomia, combustíveis sustentáveis, data centers verdes e indústria automotiva.

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