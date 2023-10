A- A+

Investimento Com aporte de R$ 7,5 milhões, Sudene lança programa para fomento da cadeia produtiva da palma Lançamento aconteceu durante a IV Reunião Técnica da Rede Palma, no Auditório da Sudene, em Boa Viagem

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) lançou, nesta terça-feira (10), o Programa InovaPalma, nova iniciativa da Rede Palma para estruturar o fomento e apoio institucional de pesquisa e desenvolvimento de ações envolvendo a palma forrageira. O lançamento aconteceu durante a IV Reunião Técnica da Rede Palma, no Auditório da Sudene, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Com aporte de R$ 7,5 milhões, o programa investe em três pilares: expansão, qualificação e pesquisa e desenvolvimento (P&D). O objetivo é fortalecer a cadeia produtiva da palma nos 11 estados da área de atuação da Autarquia.

Rede Palma

Criada em 2017, a Rede Palma visa fomentar o diálogo entre instituições de desenvolvimento regional, universidades, pesquisadores e membros da iniciativa privada, com o objetivo de analisar cenários, propor ações e consolidar as potencialidades da palma no semiárido brasileiro.

A planta é considerada estratégica para a produção da pecuária no semiárido, mas para que os seus benefícios sejam efetivos é necessário vencer muitos desafios e gargalos, como a mecanização e o beneficiamento.

