Mega-sena Com aposta no valor de R$ 140, ganhador da quina em Pernambuco vai receber prêmio de R$ 169, 5 mil Em Pernambuco, duas apostas acertaram a quina da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira (23) o sorteio do concurso 2.674 da Mega-Sena. Os seis números sorteados foram: 07; 18; 20; 26; 38; 51.

Em Pernambuco, duas apostas acertaram a quina da Mega-Sena. Um dos jogos foi realizado na Loteria Ponto da Sorte, no bairro da Soledade, no Recife. A aposta - por ter o preenchimento de oito dezenas - foi no valor de R$ 140, mas rendeu ao ganhador um prêmio de R$ 169.527,66.

Outro jogo que acertou cinco dezenas do concurso foi registrado em canal eletrônico. A pessoa ganhadora é do município de Igarassu - na Região Metropolitana do Recife - e ganhou R$ 56.509,22 com uma aposta simples - de seis números - no valor de R$ 5.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio ficou acumulado, com estimativa R$ 58 milhões para o próximo concurso.

