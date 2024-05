A- A+

Economia Com apresentação de resultados e oportunidades de investimento, BNB Day é realizado em São Paulo No encontro, foram destacadas a qualidade da carteira de crédito e a ampliação dos financiamentos concedidos pelo Banco

Com cerca de 200 investidores presentes, o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, e a diretoria da instituição, apresentaram os resultados e as oportunidades de investimento durante o primeiro BNB Day. O evento foi realizado nesta terça-feira (28), na MZ Arena, em São Paulo.

No encontro, foram destacadas a qualidade da carteira de crédito e a ampliação dos financiamentos concedidos pelo Banco, que é o maior de desenvolvimento regional da América Latina, cuja ação (BNBR3) acumula valorização de 238% nos últimos cinco anos.

De acordo com Paulo Câmara, o Banco está trabalhando para ampliar a oferta de produtos e serviços, com investimentos em tecnologia, inovação de processos e na contratação e qualificação de pessoal. Essas iniciativas têm refletido positivamente no aumento da concessão de crédito de longo e curto prazos.

“O BNB vem crescendo de forma robusta e continuará a crescer, dada sua capacidade técnica em financiar desde o microcrédito até grandes obras estruturantes. O Banco tem buscado aproximar o Nordeste de instituições financeiras nacionais e internacionais dispostas a financiar investimentos locais”, destacou.

“Procuramos atrair recursos de investidores comprometidos com o crescimento econômico e sustentável, que buscam não apenas o retorno financeiro, mas também impacto ambiental e social duradouro. Estamos no rumo certo e nesse aspecto, a realização de eventos dessa natureza se mostra de extrema importância”, acrescentou Paulo Câmara.

BNB e Apimec

Durante o evento, o Banco do Nordeste e a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (Apimec Brasil) assinaram um Acordo de Cooperação Técnica.

A iniciativa busca soluções no processo de desenvolvimento do mercado de capitais na região Nordeste, com promoção e disseminação do conhecimento técnico de todo o ecossistema, que congrega instituições financeiras, entidades de classe, profissionais de mercado, analistas e assessores de investimento.

O objetivo é conectar os recursos dos investidores com a demanda por financiamentos para atividades econômicas na área de atuação do Banco.

Do microcrédito a projetos de infraestrutura

Os executivos do BNB divulgaram os principais projetos e iniciativas do Banco. Entre os destaques, estavam os programas de microcrédito urbano e rural, Crediamigo e Agroamigo, consideradas as maiores operações em microfinanças da América do Sul com mais de 3,3 milhões de clientes ativos.

Investimentos em infraestrutura também foram abordados. Entre 2021 e 2023, o Banco do Nordeste financiou 388 projetos, totalizando R$ 26,7 bilhões, a maioria com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Deste total, R$ 21,1 bilhões foram destinados via FNE Verde, R$ 511,1 milhões via FNE Inovação e R$ 5,1 bilhões via Proinfra. Para 2024, o orçamento previsto é de R$ 8,1 bilhões nesse segmento para investimentos em toda a área de atuação do Banco, que compreende todo o Nordeste e parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

