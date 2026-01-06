A- A+

IPTU 2026 Com até 30% de desconto, Olinda divulga calendário de pagamento do IPTU 2026 Imposto também poderá ser parcelado em até 10 vezes, de acordo com o valor lançado

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria da Fazenda, divulgou o calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A gestão informa e avisa que o vencimento da cota única e da primeira parcela do IPTU 2026 está marcado para o dia 10 de fevereiro.

Os contribuintes já podem acessar o carnê pelo Portal do Contribuinte ou retirá-lo presencialmente na Secretaria da Fazenda. A versão impressa também está em processo de distribuição e será entregue pelos Correios.

Neste ano, os beneficiários que estão em dia com o município obterão 30% de desconto no pagamento em cota única e 10% no parcelamento. Já os contribuintes que não estavam em situação regular terão direito a 10% de desconto na cota única.

O imposto também pode ser parcelado em até 10 vezes, de acordo com o valor lançado. As parcelas vencem sempre no dia 10 de cada mês, entre fevereiro e novembro de 2026.

No carnê, o contribuinte encontrará duas cobranças: o IPTU e a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD).

Os valores do IPTU 2026 foram atualizados com base no IPCA de 4,68%, conforme estabelece a legislação municipal. A prefeitura reforça a importância de manter os dados cadastrais atualizados para garantir o recebimento correto do carnê e evitar transtornos.

Em caso de dúvidas, esclarecimentos ou necessidade de contestação do lançamento, o contribuinte pode procurar a Gerência de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria da Fazenda, que fica na Rua Felipe Camarão, 177 - Umuarama, Olinda.

