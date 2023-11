A- A+

Agrinordeste Com atrações em diversas áreas, Agrinordeste começa na próxima quinta-feira (30) Entre as capacitações, o já tradicional Seminário sobre a Modernização do Setor Primário terá aproximadamente 90 palestras

A Agrinordeste chega a sua 30ª edição visando potencializar o setor e otimizar as condições de trabalho dos produtores rurais. Com entrada gratuita, pela primeira vez, a feira contempla um fim de semana e acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, das 10h às 21h. São esperados mais de 50 mil visitantes. Para participar, é necessário se inscrever no site agrinordeste.com.br, onde também consta a programação completa.

Entre as capacitações, o já tradicional Seminário sobre a Modernização do Setor Primário terá aproximadamente 90 palestras, que começam às 11h e vão até às 16h45. As apresentações são distribuídas em nove auditórios temáticos sobre Apicultura, Aquicultura, Avicultura, Bovinocultura de Corte, Bovinocultura de Leite, Cana-de-Açúcar, Caprinovinocultura, Cooperativismo, Floricultura, Fruticultura, Horticultura, Jardinagem, Políticas Públicas e Turismo Rural, bem como um espaço reservado a abordagem de temas atuais, e outro direcionado para o mercado pet.

De acordo com o presidente da Faepe, Pio Guerra, o seminário enriquece o trabalho do produtor rural. “Não há nenhum evento em Pernambuco ou no Nordeste com tantas palestras, que levem conhecimento de mercado, de políticas públicas, da produtividade de cada setor”, afirmou.

Além disso, Guerra também ressaltou a importância de aproximar a população urbana ao meio rural. “O cidadão urbano precisa ter uma noção mínima do que é produzir no campo e os palestrantes orientam isso. Trazer a realidade rural para a cidade é um dos fatores mais importantes nisso tudo, pois assim se proporciona renda para quem vem do campo e seus produtos”.

Diante disso, a Feira de Produtos do Campo apresenta ao público uma variedade de artigos originados em diversas fazendas de todo o Brasil, que vão desde produtos avícolas e lácteos, passando por hortifrútis, vinhos, mel, plantas ornamentais e medicinais, além de insumos agropecuários.

Na Arena Agrinordeste, o público terá acesso a várias apresentações equestres e oficinas de trabalho.

Outro destaque é o espaço Moda Agro, que destaca os estandes de empresas de confecções, com a realização de desfiles nos quais os expositores apresentarão as principais tendências nos setores de vestuário, calçados e acessórios.

Além disso, seguindo o sucesso de 2022, a Feira Nacional do Pet (Fenapet) será sediada mais uma vez na Agrinordeste, trazendo uma série de serviços e produtos para animais de estimação, fazendo a alegria dos tutores.

Tecnologia

O Senar Pernambuco promove, em seu estande institucional, uma experiência imersiva com óculos de realidade virtual. Por meio desta ação, os visitantes que passarem pela feira terão a oportunidade de fazer um tour por uma queijaria artesanal e um apiário, além de conhecerem o processo de produção do mel.

Já no primeiro dia da feira, ocorrerão quatro oficinas sobre o Uso de Drones, que iniciam às 14h e vão até às 20h. Nelas, serão demonstradas a aplicabilidade e viabilidade do equipamento no campo, como: georreferenciamento, aplicação seletiva de herbicidas, monitoramento das lavouras, topografia, etc. Além disso, serão abordadas manobras, cuidados aos equipamentos e legislação para operadores.

Culinária

A feira também conta com o festival gastronômico Sabor do Campo, que reúne renomados chefs de cozinha de todo o país, realizando oficinas voltadas para culinária regional, churrasco, doces e confeitaria.

Por sua vez, o 15° Show de Lácteos reúne os melhores produtos da região no Concurso de Queijos e Outros Lácteos.

Já a 10ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana) traz tecnologias do setor sucroalcooleiro.

Realização

A Agrinordeste é realizada pela Faepe, com patrocínio do Sebrae, Sistema CNA/Senar, Senar Pernambuco, Banco do Nordeste (BNB), Adepe, Bayer, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca (SAD) e apoio do Sistema OCB.

