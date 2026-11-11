A- A+

bb Com atrasos de pagamentos do agro, lucro do Banco do Brasil cai 66,5% no 3º trimestre Resultado equivale a um terço do registrado um ano antes e um terço do obtido no segundo trimestre

O Banco do Brasil (BB) teve lucro líquido ajustado de R$ 1,3 bilhão no terceiro trimestre de 2026, informou o banco nesta quarta-feira. O resultado equivale a cerca de um terço dos R$ 3,8 bilhões registrados no mesmo período do ano passado, uma queda de 66,5%. No segundo semestre deste ano, o lucro foi de R$ 3,9 bilhões.

A queda foi provocada pelo custo do crédito, indicador que reúne principalmente as despesas com provisões para perdas com empréstimos. Isso decorre dos atrasos de empréstimos do agronegócio, afirma o Banco do Brasil.

A conta somou R$ 21,2 bilhões entre julho e setembro, alta de 14,9% frente ao trimestre anterior e de 18,4% em relação ao terceiro trimestre de 2025, quando havia ficado em R$ 17,9 bilhões.



Do total, R$ 12,2 bilhões foram provisões por conta de atrasos do agronegócio.

Segundo o banco, o aumento reflete a continuidade da elevação da inadimplência na carteira do agronegócio, concentrada em médios e grandes produtores de soja, milho e pecuária, principalmente no Centro-Oeste. O índice de inadimplência acima de 90 dias do BB chegou a 6,08% em setembro, ante 5,61% em junho e 4,93% um ano antes.

O lucro ficou abaixo do que esperava o mercado. O consenso de analistas compilado pela Bloomberg apontava R$ 3,09 bilhões, e mesmo casas mais pessimistas, como BTG Pactual (R$ 1,9 bilhão) e Bradesco BBI (R$ 1,8 bilhão), projetavam resultado superior.

Além do custo do crédito maior, a receita perdeu fôlego. A margem financeira bruta, que mede o ganho do banco com operações de crédito e de tesouraria, foi de R$ 26 bilhões no trimestre, recuo de 5,5% em relação ao segundo trimestre e de 1,5% em 12 meses. As receitas de prestação de serviços somaram R$ 9,3 bilhões, com altas de 1,6% e 4,6%, respectivamente. Já as despesas administrativas subiram para R$ 10,3 bilhões (2% e 4,8%), com o reajuste salarial de 4,6% concedido aos funcionários em setembro.

No acumulado de janeiro a setembro, o lucro ajustado foi de R$ 8,6 bilhões, cerca de 42% abaixo dos R$ 14,9 bilhões de igual período de 2025. O custo do crédito chegou a R$ 58,6 bilhões nos nove meses, ante R$ 44 bilhões um ano antes.

A carteira de crédito expandida encerrou setembro em R$ 1,3 trilhão, com recuo de 0,5% no trimestre e alta de 2,2% em 12 meses. O saldo do agronegócio caiu 4,3% em três meses, para R$ 403,6 bilhões, e ficou 1,2% acima do de setembro de 2025. A carteira de pessoas físicas permaneceu estável em R$ 357,7 bilhões, e a de empresas cresceu 1,8% no trimestre, para R$ 464,4 bilhões.

O índice de capital principal, que mede a folga de capital do banco para absorver perdas, recuou de 11,27% em junho para 10,80% em setembro. O Índice de Basileia fechou o período em 13,45%.

Em nota, o BB afirma que mantém o foco na "retomada da rentabilidade" e em desembolsos em linhas com "melhor relação risco-retorno", além de ampliar a cobrança e a retomada de bens dados em garantia. Executivos do banco comentam os resultados em teleconferência nesta quinta-feira.

Veja também