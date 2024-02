A- A+

Banco do Nordeste Com aumento de 27,1%, BNB atinge R$ 58,5 bilhões em contratações de operações de crédito em 2023 Volume também refletiu no lucro líquido, que foi de 2,1 bilhões em 2023

O Banco do Nordeste (BNB) encerrou 2023 com R$ 58,5 bilhões em contratações de operações de crédito. O valor representa um acréscimo de 27,1% em relação aos R$ 46 bilhões alcançados em 2022.

O volume também refletiu no lucro líquido, que foi de R$ 2,1 bilhões em 2023, aumento de 4,1% ante os cerca de R$ 2 bilhões obtidos em 2022.

“Estamos bastante satisfeitos com o resultado de 2023, pois os números premiam o nosso esforço em superar metas e nossas expectativas em relação ao potencial de crescimento e de investimentos da região", afirmou o presidente do BNB, Paulo Câmara.

Presidente do BNB, Paulo Câmara. Foto: Divulgação

Também houve aumento dos ganhos com prestação de serviços, que incluem tarifas bancárias e outras receitas provenientes de fundos de investimento e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) superou a meta de crescimento de 12,4% estabelecida para o ano.

"Mais uma vez, nossa equipe bateu recorde no volume de contratações com o FNE e aplicamos R$ 43,7 bilhões com recursos do Fundo, o que equivale a um incremento de 35,4% em relação ao desempenho de 2022”, destacou Câmara.

O executivo ressaltou que o FNE é o principal funding do banco, que continua empenhado em diversificar as fontes de recursos para ampliar sua capacidade de negócios e de concessão de crédito.

“A crescente demanda de pedidos de financiamentos recebidos nos faz pensar em possibilidades de acessar fontes alternativas e de intensificar o diálogo com instituições multilaterais com o mesmo perfil de fomento e alinhamento de propósito para financiar investimentos sustentáveis e que promovam o impacto social e ambiental, que fazem parte do DNA do Banco do Nordeste”, explicou Paulo Câmara.

Ainda no âmbito das contratações de operações de crédito, o segmento de Micro e Pequenas Empresas (MPE) apresentou evolução significativa em volume e número de operações contratadas, em relação ao ano anterior de 23,2% e 27,3%, respectivamente.



Já as operações de microcrédito do banco em 2023, especialmente do Programa Crediamigo, apresentaram o montante de R$ 10,6 bilhões em contratações, mantendo-se estável em relação a 2022.

No Programa Agroamigo, que atua com microcrédito no setor rural, houve crescimento em 2023 em volume contratado, superando 2022 em 48,5% e alcançando a cifra de R$ 5,7 bilhões.

O índice de Eficiência Operacional do banco manteve a trajetória de melhoria encerrando o ano em 51,3%, o que representa um incremento de 0,5 ponto percentual em relação a dezembro de 2022.

De acordo com o presidente do BNB, esse indicador aponta quanto custa para o banco gerar receitas. O indicador mostra se um banco está mais ou menos eficiente de acordo com a evolução histórica do seu índice de eficiência. Quanto menor for o índice, melhor para a instituição.

A rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio ao final do período ficou em 21,2% ao ano, uma ligeira retração em relação ao exercício de 2022.

Segundo o banco, o movimento foi reflexo do cenário de elevação do Patrimônio Líquido no período, com a consequente incorporação de lucros do exercício, bem como o aumento das contingências jurídicas e de provisões para garantias financeiras prestadas.

Apresentação de resultados

Os resultados financeiros e sociais do segundo semestre de 2023 serão apresentados e comentados na próxima segunda-feira (26), a partir das 10h, via webconferência.

Acionistas, investidores, analistas, profissionais de investimentos do mercado de capitais e clientes poderão assistir à apresentação pelo canal do BNB no YouTube.

Participam do evento o presidente do BNB, Paulo Câmara; o diretor de Relações com Investidores, Wanger Rocha; e as equipes de relacionamento com investidores e de controladoria do banco.

