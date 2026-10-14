A- A+

Mobilidade Com aumento do preço de combustível de aviação, Gol vai suspender voos para Miami e Orlando Companhia também vai interromper rotas para Montevidéu, Assunção e Punta Cana, além de destinos nacionais

Com o aumento do preço do combustível de aviação (QAV), que dobrou de valor e representa cerca de 40% dos custos operacionais, a Gol informou que está ajustando suas rotas, com redução e/ou suspensão da operação em trechos internacionais e domésticos.

Leia também • Ibovespa tem queda firme com risco de alta de juros nos EUA e de olho em eleição

Serão suspensos, por exemplo, voos para Miami e Orlando a partir de Brasília, Fortaleza e Belém. Ainda nas rotas internacionais, haverá suspensão das rotas ligando o Rio de Janeiro a Assunção, no Paraguai, e Montevidéu (Uruguai), além do voo São Paulo a Punta Cana, na República Dominicana.

A companhia era a única no país que não tinha tomado essa medida em função do aumento de preços do combustível, impactado pela guerra no Oriente Médio. As mudanças na malha da Gol ocorrem a partir de fevereiro de 2027.

"O planejamento de malha é um processo dinâmico e contínuo no setor de aviação comercial e ocorre rigorosamente de acordo com as necessidades da operação como um todo, sem qualquer distinção ou priorização regional por parte da companhia", disse a Gol em nota.

A companhia informou que continuará garantindo opções de conectividade aos seus passageiros, por meio de voos com conexão ou em parceria com companhias aéreas parceiras, através de sua rede de mais de 60 acordos de codeshare e interline.

Veja algumas das rotas que serão suspensas pelo Gol:

Brasília (BSB) – Miami (MIA)

Belém (BEL) – Miami (MIA)

Brasília (BSB) – Orlando (MCO)

Rio de Janeiro (GIG) – Montevidéu (MVD)

Rio de Janeiro (GIG) – Assunção (ASU)

São Paulo (GRU) – Punta Cana (PUJ).

São Paulo (Congonhas) - Ribeirão Preto

Brasília para Goiânia, Salvador a Aracaju.

Veja também