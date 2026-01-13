A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Com avanço da IA nas operações, Mercado Livre demite 119 na América Latina, sendo 38 no Brasil Boa parte dos cortes aconteceram no último dia 8, com funcionários sendo chamados para reuniões de última hora

O Mercado Livre demitiu nesta semana 119 funcionários na América Latina, sendo 38 no Brasil, em meio ao avanço da inteligência artificial (IA) nos processos da empresa. Boa parte dos cortes aconteceram no último dia 8, com funcionários sendo chamados para reuniões de última hora.

A empresa não afirma que as demissões tem relação com a expansão das ferramentas de IA, mas relaciona o movimento à organização dos times e à estratégia da área de experiência do usuário (UX).

Em nota, a companhia informou que "está evoluindo os perfis" em UX para ser integrada “de forma mais eficaz” com as áreas de design e conteúdo. “Essa transformação busca fomentar estruturas mais ágeis e colaborativas, aproveitando a tecnologia para continuar melhorando a experiência de nossos usuários”, disse.

Espera-se, agora, que os funcionários da área do design assumam certas demandas antes exercidas pelos escritores de UX. Segundo a companhia, trata-se de uma medida pontual que não altera a estratégia de crescimento no país, nem na região.

