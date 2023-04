A- A+

A Forbes divulgou, nesta terça-feira (4), a lista global dos bilionários. Ao todo, 2.640 nomes aparecem no levantamento, número menor que o divulgado em 2022, quando 2.668 pessoas estavam no ranking.



Os Estados Unidos ainda possuem o maior número de bilionários, com 735 membros na lista, que é liderada, pela primeira vez, por um cidadão da França.



Com fortuna de 211 bilhões de dólares, o topo da lista é ocupada pelo empresário Bernard Arnoult, presidente do grupo de luxo LVMH, que possui 75 marcas de alto padrão como Christian Dior, Givenchy, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Tag Heuer e Tiffany & Co.

O levantamento segue com Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e Twitter, em segundo lugar, com US$ 180 bilhões.

Já o terceiro lugar é ocupado por Jeff Bezos, dono da Amazon, que possui fortuna de US$ 114 bi.

Também estão na lista Larry Ellison, dono da Oracle, em 4º lugar, com fortuna de US$ 107 bi; Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, em 5º, com US$ 106 bilhões.

Bill Gates, da Microsoft, aparece em 6ª posição, com US$ 104 bi. Na sequência, está Michael Bloomberg, da Bloomberg LP, na 7ª colocação, com US$ 94,5 bi.

Foto: Alex Wong/Getty Images/AFP

Em 8º lugar, está o mexicano Carlos Slim, do setor de telecomunicações, com US$ 93 bi. Já em 9º está o indiano Mukesh Ambani, com fortuna de US$ 83,4 bi.

O 10º lugar está com Steve Ballmer, também da Microsoft, com US$ 80,7 bilhões.



Confira lista da Forbes dos 10 bilionários com maior fortuna do mundo:

1º - Bernard Arnoult - $ 211 bilhões

2º - Elon Musk - $ 180 bilhões

3º - Jeff Bezos - $ 114 bilhões

4º - Larry Ellison - $ 107 bilhões

5º - Warren Buffett - $ 106 bilhões

6º - Bill Gates - $ 104 bilhões

7º - Michael Bloomberg - $ 94,5 bilhões

8º - Carlos Slim Helu - $ 93 bilhões

9º - Mukesh Ambani - $ 83,4 bilhões

10º - Steve Ballmer - $ 80,7 bilhões

Veja também

Governo Federal Tebet diz que nova regra fiscal é 'bala de bronze' e reforma tributária, 'bala de prata' do governo