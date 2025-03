A- A+

Câmara dos Deputados Com bolsonaristas e membros de partidos da base, deputados repudiam corte de impostos nos alimentos Parlamentares alegam que a medida econômica traz "graves prejuízos aos produtores rurais"

Um grupo de 26 parlamentares pede que a Câmara dos Deputados aprove uma moção de repúdio contra a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "zerar as alíquotas de importação de diversos produtos alimentícios".

O requerimento é assinado por nomes do núcleo bolsonarismo e até mesmo por sete membros de partidos da base do governo federal (PSD, PP, MDB, Republicanos e União Brasil).

O documento apresentado nesta terça-feira pelo líder da oposição na Casa, deputado Zucco (PL-RS), aponta que a medida "prejudica toda a cadeia produtiva brasileira, configura intervenção econômica irresponsável do governo federal no mercado e busca mascarar a falta de responsabilidade fiscal do governo, sem efetivamente combater a inflação".

O requerimento também cita "graves prejuízos aos produtores rurais brasileiros" e relaciona a inflação dos alimentos ao que chama de "política econômica equivocada do governo, que insiste em ampliar gastos públicos sem controle, aumentando a dívida pública e desvalorizando a moeda".

Além de Zucco, assinam o requerimento nomes como os deputados Mario Frias (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Julia Zanatta (PL-SC) e Osmar Terra (MDB-RS).

Em meio ao desafio de recuperar popularidade, o governo federal anunciou, na semana passada, um conjunto de medidas para conter a alta dos preços dos alimentos no país.

A principal linha de ação é zerar o imposto de importação sobre diferentes produtos, como carne, café, açúcar, milho, óleo de cozinha e azeite.

Segundo a nova edição da pesquisa “What Wories The World”, do instituto Ipsos, a inflação foi a área de preocupação do brasileiro que mais cresceu em fevereiro.

O percentual populacional que diz se preocupar com o tema no Brasil (35%) supera numericamente a média global, de 32%, e aparece em patamar semelhante ao observado na Argentina (36%). A margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais.

A pesquisa “What Worries the World” foi realizada por meio de um painel on-line aplicado a 25.746 pessoas de 29 países, no período de 24 de janeiro a 7 de fevereiro. No Brasil, foram cerca de mil respondentes entre 16 e 74 anos.

O Ipsos pondera que, no país, a amostra não corresponde necessariamente a um retrato da população geral, mas sim a uma parcela “mais conectada” dos brasileiros: mais concentrada em centros urbanos, com maior poder aquisitivo e nível educacional mais elevado que a média nacional.

Veja a lista completa de parlamentares que assinaram o requerimento:

Zucco (PL-RS)

Coronel Assis (União-MT)

Zé Trovão (PL-SC)

Junio Amaral (PL-MG)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Osmar Terra (MDB-RS)

Capitão Alden (PL-BA)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Delegado Caveira (PL-PA)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Evair Vieira de Melo (PP-ES)

Pezenti (MDB-SC)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Rosangela Moro (União-SP)

Mario Frias (PL-SP)

Daniel Agrobom (PL-GO)

Bia Kicis (PL-DF)

Mauricio do Vôlei (PL-MG)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Sanderson (PL-RS)

Julia Zanatta (PL-SC)

