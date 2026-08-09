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Tecnologia Com "boom" da IA, fabricante chinesa de chips se prepara para abrir capital em Hong Kong Moore Threads foi fundada em 2020 por um ex-executivo da Nvidia

A fabricante chinesa de chips de inteligência artificial Moore Threads Technology afirmou que planeja abrir seu capital na Bolsa de Valores de Hong Kong em um “momento apropriado”, depois de seus papéis terem disparado mais de 420% desde a estreia na Bolsa de Xangai, no ano passado.

A empresa, com sede em Pequim, está planejando uma oferta de ações para aprofundar sua estratégia de internacionalização e atrair talentos de destaque para as áreas de pesquisa e desenvolvimento, além da gestão, segundo comunicado divulgado no domingo.

Em outro documento, a Moore Threads informou um prejuízo líquido de 11,6 milhões de yuans (US$ 1,72 milhão) no primeiro semestre, uma queda em relação aos 270,9 milhões de yuans registrados no mesmo período do ano passado. A receita saltou 147%, para 1,74 bilhão de yuans, entre janeiro e junho.

“A companhia levará plenamente em consideração os interesses dos acionistas existentes e as condições dos mercados de capitais doméstico e internacional, escolhendo o momento e a janela de emissão adequados para concluir a oferta e a listagem”, afirmou a Moore Threads.

A Moore Threads deu início, no fim do ano passado, a uma onda de ofertas públicas iniciais (IPOs) de empresas chinesas ligadas à inteligência artificial, levantando 8 bilhões de yuans em uma operação que teve forte excesso de demanda.

As ações dispararam 425% em sua estreia em Xangai, na época o maior salto no primeiro dia de negociação de uma grande companhia desde as reformas realizadas pela China em 2019.

O movimento abriu caminho para uma onda de listagens que culminou, no mês passado, com a fabricante de chips de memória CXMT levantando 6,6 bilhões de yuans, no segundo maior IPO da história do mercado chinês, e posteriormente se tornando a maior empresa listada na China.

Empresas chinesas da cadeia de fornecimento de inteligência artificial também impulsionaram o boom de ofertas de ações em Hong Kong neste ano.

As ofertas iniciais de ações na cidade já movimentaram mais de US$ 42 bilhões em 2026, atingindo o maior nível em seis anos. A Zhongji Innolight, fabricante de transceptores ópticos essenciais para a expansão dos data centers, levantou US$ 6,8 bilhões no mês passado, na maior estreia em Hong Kong em sete anos.

A Moore Threads surgiu como uma das concorrentes, ao lado da Cambricon Technologies e da Huawei Technologies., na corrida para ocupar o espaço deixado no mercado após a saída forçada da Nvidia.

Fundada em 2020 pelo ex-executivo da Nvidia Zhang Jianzhong, a Moore Threads começou a gerar receita com chips gráficos voltados para jogos e renderização visual, antes de redirecionar seus negócios para aceleradores de inteligência artificial usados no processamento de grandes modelos de linguagem.

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