Com borboletas, pombos e gôndolas, convite de casamento de Jeff Bezos é alvo de piada; veja

Jeff Bezos e Lauren Sanchez celebram nesta semana seu casamento em Veneza, na Itália, em um evento de luxo que deve reunir cerca de 200 convidados e durar vários dias.



A festa deve atrair estrelas de Hollywood, empresários e políticos. Mas um detalhe chamou a atenção: o convite enviado aos convidados. Decorado com ilustrações de borboletas, pombos, gôndolas e penas coloridas, o material foi alvo de críticas nas redes sociais.

A mensagem principal dizia: "Estamos empolgados por você se juntar a nós! Temos um pedido antecipado: por favor, não tragam presentes." Em vez disso, o casal informou que faria doações em nome dos convidados:

"Em vez disso, estamos fazendo contribuições em sua homenagem e com gratidão por você ter feito a viagem para celebrar conosco em Veneza. Doações em seu nome estão sendo feitas ao Escritório da UNESCO em Veneza para proteger o patrimônio cultural insubstituível da cidade, à CORILA para restaurar os habitats da lagoa que protegem o futuro de Veneza, e à Universidade Internacional de Veneza para apoiar a pesquisa e a educação em soluções sustentáveis." A mensagem termina com um tom afetivo: "Este lugar mágico nos presenteou com memórias inesquecíveis. Nossa esperança é que, por meio desses esforços e com sua presença, Veneza continue a inspirar encantamento por gerações futuras."

Nas redes sociais, o visual do convite foi alvo de brincadeiras e acabou comparado a algo “feito no Microsoft Paint”. Um usuário questionou: "Foi o ChatGPT que fez o convite?" Outro ironizou: "Quando você é uma das pessoas mais ricas do planeta, mas não pode pagar por um modelo premium do Canva para o convite do seu casamento."

As críticas também atingiram a escolha de Veneza como local do casamento. Uma faixa erguida por manifestantes na Praça de São Marcos dizia: "Se você pode alugar Veneza para o seu casamento, pode pagar mais impostos."

Grupos como o Greenpeace e o coletivo britânico Everyone Hates Elon organizaram protestos contra o evento, que consideram um símbolo da desigualdade. Em nota, eles afirmaram:

"Jeff Bezos é o segundo homem mais rico do mundo, mas, segundo relatos, paga uma alíquota real de impostos de apenas 1,1%. O casamento de milhões de dólares deve durar três dias, com o anel de noivado avaliado em até US$ 5 milhões."

Um porta-voz do coletivo afirmou: "Enquanto governos lutam para financiar serviços públicos, Jeff Bezos pode simplesmente fechar metade de uma cidade por dias só para se casar."

Apesar da repercussão negativa, autoridades locais defendem o casamento, que pode injetar até US$ 34 milhões na economia da cidade. “Esta é uma cidade que lida com 150 mil pessoas por dia”, disse o governador do Vêneto, Luca Zaia, ao jornal Corriere della Sera. Bezos, cuja fortuna é estimada em US$ 224,6 bilhões, também prometeu doações, incluindo US$ 1,16 milhão para a CORILA, que estuda a preservação da lagoa veneziana.

