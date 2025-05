A- A+

Cerveja Com capital 100% nacional, Grupo Petrópolis aposta na produção em Itapissuma para expandir no NE Com capacidade de produção anual de 600 milhões de litros de cerveja, a unidade se destaca como um centro tecnológico e estratégico na operação da maior cervejaria de capital totalmente brasileiro

Localizada a cerca de 40 km do Recife, a fábrica do Grupo Petrópolis em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, é hoje uma das maiores apostas da companhia para fortalecer sua atuação no Nordeste.

Com capacidade de produção anual de 600 milhões de litros de cerveja, a unidade sé referência como um centro tecnológico e estratégico na operação da maior cervejaria de capital totalmente brasileiro.

Inaugurada como a segunda planta da empresa na região, a unidade de Itapissuma fabrica as cervejas Itaipava, Petra, Black Princess, Cabaré, Vold X, Crystal e Lokal.

O parque fabril conta com quatro linhas de envase de cerveja, uma linha de chopp e uma linha dedicada à produção do refrigerante IT!, ampliando o portfólio de bebidas atendidas localmente.

Produção

Com foco em inovação e qualidade, a planta será a responsável pela produção de 2,75 milhões de latas temáticas da Itaipava para o São João, uma das datas mais relevantes do calendário nordestino. A iniciativa reforça não apenas a presença da marca nas festas juninas, mas também sua ligação com os elementos culturais da região.

Além de atender à alta demanda sazonal, o investimento na unidade reflete o compromisso do Grupo Petrópolis com o desenvolvimento da indústria nacional.

A companhia mantém oito fábricas distribuídas por seis estados e mais de 140 Centros de Distribuição em todo o Brasil, gerando mais de 22 mil empregos diretos.

O Grupo é responsável por marcas consolidadas como Itaipava, Petra, Black Princess, Crystal, Cacildis e Cabaré, além de um extenso portfólio que inclui vodca, cachaça, energéticos, refrigerantes e água mineral.

A diversidade de produtos, aliada a estratégias regionais como a produção temática para o São João, tem sido fundamental para ampliar sua presença de mercado e reforçar sua identidade nacional.

Ao apostar em tecnologia, regionalização e excelência operacional, o Grupo Petrópolis consolida sua liderança entre as cervejarias com capital brasileiro, promovendo crescimento sustentável e conexão com o consumidor em diferentes partes do país.

Veja também