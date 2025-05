A- A+

Economia Com capital de R$ 950 bilhões, Grupo MAG inaugura base em São Paulo e lança projeto para Pernambuco Seguradora de vida e previdência celebra 190 anos de atividades, apostando em expansão do mercado

O Grupo MAG, especializado em vida e previdência e parte do grupo holandês Aegon, inaugurou uma nova sede na cidade de São Paulo em comemoração aos 190 anos de atuação no Brasil. Localizado na região da Faria Lima, o novo espaço tem mais de quatro mil metros quadrados, distribuídos em dois andares, com terraços e jardins assinados pelo paisagista Roberto Burle Marx.

A nova estrutura foi projetada para atender a todas as verticais do grupo, que reúne 13 empresas no portfólio, soma capital segurado superior a R$ 950 bilhões e arrecadou R$ 3,2 bilhões no último ano, um crescimento de 16% em relação ao período anterior. A companhia também pagou R$ 862 milhões em benefícios aos clientes no mesmo período.

Durante a inauguração, o CEO do Grupo MAG, Helder Molina, destacou que o movimento de expansão contempla um reposicionamento estratégico voltado também para as periferias urbanas.

“Expandir não é apenas crescer. É evoluir com inteligência, respeitando as raízes e se abrindo ao novo – com a coragem de quem acredita e com a solidez de quem constrói. É uma projeção que vai de uma ponta a outra deste país, abraça também o nosso tão valoroso Nordeste e nasce para somar às nossas conquistas, à nossa cultura e às nossas conexões com colaboradores, clientes e parceiros. A nossa certeza é de que proteger o futuro é agir no presente”, destaca Molina, lembrando o processo de retrofit, ao qual o prédio paulista foi submetido, algo que deve ser espelhado em outras capitais.

Um dos pilares dessa estratégia é o projeto Favela Seguros, desenvolvido em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA). A iniciativa tem como objetivo oferecer seguros acessíveis a moradores de comunidades urbanas, com foco em proteção de renda, vida, saúde e funeral. O projeto-piloto já foi iniciado em São Paulo e no Rio de Janeiro, e a expectativa é de que alcance também Pernambuco, onde cerca de 12% da população vive em favelas – número que chega a 26,9% na Região Metropolitana do Recife, segundo o IBGE.

A meta da MAG é alcançar 50 mil segurados oriundos dessas áreas urbanas e formar moradores locais como corretores, o que pode gerar até 100 mil oportunidades de trabalho.

“Nosso estudo mostra que 71% dos trabalhadores das favelas são autônomos e enfrentam incertezas diárias”, afirma Geraldo Coelho, responsável pelas relações institucionais do projeto e autor do livro Favelismo – A revolução que vem das favelas.

No mercado pernambucano, o segmento de seguros de pessoas movimentou R$ 841 milhões no primeiro trimestre de 2025, colocando o estado na 11ª posição nacional em arrecadação. Desse total, cerca de R$ 108 milhões são oriundos de seguradoras independentes. O ramo de seguros de vida representa a maior fatia, com 32,5%.

Neste cenário, a MAG aparece como a segunda maior seguradora independente em Pernambuco, com arrecadação de R$ 17,8 milhões. Entre 2022 e 2024, a companhia elevou sua participação de 14% para 16% no mercado estadual, com crescimento de 77,4% no período, superando a média de expansão do setor de seguradoras independentes, que foi de 55%.

A inauguração da nova sede também contou com a presença do CEO da Aegon International, Marco Keim, que reforçou a confiança da empresa no mercado brasileiro.

“Queremos entregar o melhor aos nossos clientes. Esta inauguração marca não apenas uma nova estrutura física, mas também uma nova fase da nossa aliança. Temos um país plural, repleto de particularidades e que pode ser abraçado de diversas formas, em variadas faixas de renda”, disse.

A nova estrutura também abriga o "Café MAG", espaço gastronômico assinado pela tradicional escola francesa de culinária Le Cordon Bleu.

Segundo dados do setor, o mercado de seguros representa hoje cerca de 6% do PIB nacional e registrou crescimento de 11,8% no primeiro bimestre de 2025.

Veja também