A- A+

SEGURO SOCIAL Com criação de "fila nacional", INSS quer reduzir tempo de espera por benefícios Presidente do INSS também disse que a contratação de 500 novos peritos médicos, efetivada em novembro, deve ajudar a agilizar as perícias

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, disse que o órgão adotou medidas que devem ajudar a reduzir a fila de espera para o recebimento dos benefícios da seguridade social. Em entrevista à GloboNews, ele afirmou que um deles é a criação de uma "fila nacional" para a análise dos pedidos.

Segundo Waller, os servidores do INSS poderão fazer hora extra para analisar os processos e reduzir a fila de espera.

Diferentemente do que ocorria antes, porém, a análise poderá ser feita por servidores de qualquer lugar do Brasil, não só pelos servidores das regiões onde o processo foi aberto.

"Os benefícios serão analisados pelo tempo de espera", afirmou Waller.

A prioridade será a análise de pedidos de Benefício de Prestação Continuada (BPC), auxílio por incapacidade temporária e salário-maternidade, "casos em que realmente o segurado não consegue trabalhar, precisa do amparo", disse Waller.

O presidente do INSS também disse que a contratação de 500 novos peritos médicos, efetivada em novembro, deve ajudar a agilizar as perícias.

Além disso, afirmou que em janeiro o sistema do INSS será paralisado por três dias para modernização que o deixará "mais confiável".

Waller disse que por motivos técnicos 600 mil benefícios de prestação continuada ficaram paralisados no final do ano passado mesmo com os servidores já tendo feito a análise do processo, mas que em janeiro isso deve ser compensado.



Veja também