NEGOCIAÇÃO Com descontos de até 90%, Neoenergia negocia com os consumidores Equipes da distribuidora estarão em seis locais diferentes durante toda a semana

Nesta segunda-feira (16) a Neoenergia Pernambuco iniciou a campanha de negociação de débitos com descontos de até 90% destinados a seus clientes. Ao longo desta semana, equipes da companhia elétrica estarão disponíveis em seis locais diferentes do Recife, atendendo de forma itinerante. As ações se estendem até a próxima sexta- feira, 20 de outubro.

Os pontos de atendimento incluem o Ceasa, três locais na Várzea, Nova Descoberta e o Ibura de Cima. Em todos esses locais, os colaboradores da concessionária estarão disponíveis para auxiliar na negociação ou fornecer orientações sobre o processo, que também pode ser feito por meio do site oficial do Desenrola.

Segundo informações da empresa, estão sendo ofertadas três diferentes possibilidades de negociação. A primeira, para os consumidores que atendem aos requisitos do Desenrola. Estes podem negociar até R$ 5 mil, considerando o somatório das dívidas financiadas. Além disso, existe a possibilidade de parcelar o débito em até 60 vezes (caso a dívida seja contemplada no leilão de descontos), sem necessidade de entrada, e com o vencimento da primeira parcela 30 dias após a efetivação da negociação.

Se o débito não for incluído no leilão, os clientes ainda terão a opção de aproveitar o desconto ao efetuar o pagamento integral. Embora todo o processo seja realizado online, os funcionários da distribuidora irão fornecer assistência ao cliente, orientando-o passo a passo no site do Desenrola, garantindo que a negociação seja concluída com êxito.

Por outro lado, para os clientes que não estão contemplados no Desenrola, mas também possuem dívidas negativadas entre no período de 01/01/2019 e 31/12/2022 junto à Neoenergia Pernambuco existe uma segunda alternativa. A distribuidora fechou parceria com a Flexpag para permitir que as pessoas negociem suas dívidas em até 21 parcelas usando cartão de crédito. As taxas de juros são as mesmas do programa governamental (1,99%) e podem oferecer descontos de até 90%.

A terceira opção é direcionada a todos os clientes restantes. Nessa circunstância, não será concedido desconto sobre o montante devido, entretanto, eles terão a oportunidade de parcelar o valor total em até 21 vezes, utilizando o cartão de crédito. Além disso, eles têm a opção de escolher um parcelamento em 1+11, ou seja, um pagamento inicial seguido por mais 11 parcelas, diretamente na conta de energia.



Confira os seis pontos itinerantes de atendimento desta semana:

Semana de Mobilização Cidadã do Ceasa

Endereço: BR 101, km 70 – dentro do próprio CEASA

Período: até 19/10

Horário: 08h às 15h

Modalidade: Agência Móvel

Comunidade UR7 - Várzea

Ponto de encontro: Rua Roraima, nº 116, Várzea - Associação dos moradores UR7 Várzea

Período: até 18/10

Horário: 09h às 16h

Modalidade: Porta a Porta (equipes visitam clientes de porta em porta – não negocia o Desenrola)

Comunidade UR7 - Várzea

Endereço: Rua Roraima, nº 116, Várzea - Associação dos moradores UR7 Várzea

Período: 19 e 20/10

Horário: 09h às 16h

Modalidade: Itinerante (equipe atende com a estrutura do local)

Comunidade Jardim Teresópolis

Endereço: Rua Expedicionário Jorga da Costa Lima, nº 40, Várzea - Associação ONG Mais Social

Período: até 20/10

Horário: 09h às 16h

Modalidade: Itinerante (equipe atende com a estrutura do local)

Palanque do Alto Jardim Progresso

Endereço: Rua Alto Jardim Progresso - Palanque do Alto Jardim Progresso (Em frente nº 248) - Nova Descoberta

Período: até 20/10

Horário: 09h às 16h

Modalidade: Itinerante (equipe atende com a estrutura do local)

Cohab – Ibura de Cima

Endereço: Posto Médico Pantanal - Rua Raposo Tavares Bandeirantes, nº 125 - Cohab - Ibura de Cima

Período: até 20/10

Horário: 09h às 16h

Modalidade: Agência Móvel



Todas as lojas e locais de atendimento da Neoenergia também estão prontos para atender aos clientes em todo o Estado.

