Com descontos de até 90%, Procon Cabo promove mutirão de negociação até sexta-feira (15)

A- A+

Dívidas com bancos e cartões de crédito têm sido os “vilões” da inadimplência dos moradores do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, segundo apontou o Procon da cidade.



Para permitir que os consumidores consigam sair do vermelho, o órgão municipal promove um mutirão de negociação com descontos de até 90%, a partir desta segunda-feira (11).



A ação acontece até sexta-feira (15), Dia do Consumidor, na unidade centro. No local, o atendimento ocorre das 8h às 14h.



“O mais importante em ações como esta é que as pessoas retomem seu poder de compra”, destacou a gerente do Procon Cabo, Quésia Maria da Silva.

Procon Cabo promove mutirão de negociação até sexta-feira (15) | Foto: Procon/Divulgação

A gerente do Procon Cabo detalha que, dos casos observados pelo órgão no município, a maioria das dívidas com cartões de créditos estão relacionadas a gastos com alimentos.

"Vemos muitos casos de pessoas que estão usando o cartão para fazer a feira em supermercados. São pessoas que, por questões sociais, estão garantindo o alimento diário para a família”, afirmou Quésia.



No mutirão de negociação, as empresas e instituições bancárias oferecem descontos ou vantagens para o parcelamento ou quitação de dívidas.



De acordo com o órgão, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) concede até 90% de desconto de juros e multas para quem possui dívida prescrita, ou seja, com mais de cinco anos.



Já a Neoenergia está parcelando os débitos em até 11 vezes, com entrada de 20%. Bancos, cartões de crédito e telefonia avaliam negociação caso a caso.



“Sempre é possível conseguir um bom acordo. Quando não é possível manter o contato direto com a instituição, nós abrimos um protocolo de negociação e, no prazo de 10 dias, o caso é resolvido”, ressaltou a gerente do Procon Cabo.

Veja também

DECLARAÇÃO Receita Federal antecipa para a terça-feira (12) download de programa do Imposto de Renda 2024