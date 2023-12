A- A+

FMotors Com destaque para carros elétricos e híbridos, MotorShow terá edição no Recife a partir desta quinta A 7ª edição do salão de automóveis vai ter cerca de R$ 40 milhões em carros expostos

Os amantes de carros podem conferir as novidades do mercado automotivo na 7ª edição do MotorShow, que acontece no RioMar Shopping, no bairro do Pina, Zona sul do Recife, de desta quinta-feira (7) até o dia 17 de dezembro.

O evento, com entrada gratuita, tem como destaque os veículos elétricos e híbridos. Mustang Mach E, Nova Silverado, Fastback Abarth, Rampage, Ford F150, Maverick Hibrida e Volvo C40 P8 Recharge são alguns dos modelos da exposição.

O salão conta com assinatura do empresário André Cavalcanti. Segundo ele, os visitantes têm a chance de comparar diferentes modelos e tecnologias a poucos passos de distância.

"Quem for até o salão vai ter a oportunidade de explorar as últimas inovações em veículos elétricos e híbridos, conhecer modelos de várias marcas, entender os benefícios ambientais e econômicos, além de participar de test drives (que são agendados no salão e realizados na concessionária), para experimentar a condução suave e silenciosa. Especialistas na área também estarão presentes para fornecer informações detalhadas sobre tecnologia, carregamento e segurança. Este evento oferece uma visão emocionante do futuro da mobilidade elétrica e híbrida", explica.



O MotorShow é o único salão do automóvel no Nordeste com foco no varejo. "O evento é estratégico para os expositores e pode ser o ponto de partida para o sonho de muitos consumidores, especialmente com a presença das melhores marcas de luxo”, diz André.

Segundo os organizadores, participam 23 marcas de carros, quatro de motos e uma de Utility Task Vehicle (UTV), somando cerca de R$ 40 milhões de reais em exposição.

Serviço:

MotorShow

Quando: 7 a 17 de dezembro

Onde: Piso L3 do RioMar Shopping

Entrada gratuita

