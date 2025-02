A- A+

Energia renovável Com diversas atividades, ExpoRenováveis será realizada em março no Cais do Sertão, no Recife O evento reúne especialistas, empresários, investidores, estudantes, gestores, além de 20 expositores

Com palestras, congresso multidisciplinar, rodada de negócios e novidades tecnológicas, a Associação Pernambucana de Energias Renováveis (Aperenováveis) realiza, nos dias 12 e 13 de março, a segunda edição ExpoRenováveis, no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, das 14h às 22h.

O evento reúne especialistas, empresários, investidores, estudantes, gestores, além de 20 expositores. De acordo com o presidente da Aperenováveis, Rudinei Miranda, a ExpoRenováveis é um evento de referência para o setor energético no Brasil.

"No ano passado, tivemos sucesso de público, com quase duas mil pessoas, este ano nossa expectativa de público é de 3 mil pessoas, nos dois dias, reunindo os principais players do mercado", destacou.

Diversos temas serão abordados como os projetos de Hidrogênio Verde em Pernambuco e no Nordeste; o Bioetanol e Biomassa em Pernambuco; e o Mercado Livre de Energia e Geração Compartilhada.

As palestras serão comandadas por referências do setor, como Lorena Roosevelt, head do Sebrae Polo de Energias Renováveis, que vai abordar o fortalecimento de empresas e transição energética; e Yuri Schmitke, presidente executivo da Associação Brasileira de Energia de Resíduos (Abren).

Além das palestras e de feira com expositores, os participantes terão a chance de conhecer, na prática, a inovação do setor, seja testando um carro elétrico gratuitamente, participando de reuniões estratégicas ou aproveitando condições especiais para investir em energia solar.

A BYD Parvi estará presente no evento, levando parte da sua frota para apresentação. Picapes, carro song e outros modelos inovadores estarão expostos para que o público possa conhecer de perto. Os interessados em realizar um test-drive deverão realizar a inscrição no evento.

Inscrições

O evento contará com dois ambientes: a exposição e o salão de mobilidade elétrica, que têm entrada gratuita; e um congresso exclusivo, pago, que abordará temas estratégicos sobre energias sustentáveis com a participação de grandes nomes da área.

Os dois espaços exigem inscrição prévia. Os interessados em participar do congresso podem se inscrever no site da eventbrite. Já as inscrições para a exposição podem ser feitas no mesmo site, porém em uma aba diferente.

