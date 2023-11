A- A+

recuperação judicial Com dívida de R$ 1,8 bi, dona da Starbucks e Subway no Brasil, SouthRock pede recuperação judicial Pedido foi feito no Tribunal de Justiça de São Paulo; empresa diz que vai ajustar seu modelo de negócio ao novo cenário econômico

Dona de marcas como Starbucks, Subway, Eataly e Brasil Airports Restaurantes, no Brasil, a SouthRock Capital protocolou pedido de recuperação judicial na 1ª Vara de Falências da Justiça de São Paulo. A empresa alega dívidas de R$ 1,8 bilhão e a decisão de recorrer á recuperação judicial foi tomada "para proteger financeiramente algumas de suas operações no país e ajustar seu modelo de negócio à atual realidade econômica".

A empresa justifica que a crise econômica no Brasil, resultado da pandemia, a inflação e as taxas de juros elevadas agravaram os desafios do negócio.

"O baixo grau de confiança e alta instabilidade, bem como pela volatilidade das taxas de juros e constantes variações cambiais desequilibram o mercado e atingem fortemente o empreendedor brasileiro"

Os ajustes a serem feitos pela empresa incluem a revisão do número de lojas operantes, do calendário de novas aberturas, de alinhamentos com fornecedores e stakeholders, bem como de sua força de trabalho tal como está organizada atualmente, diz a empresa.

No pedido de recuperação judicial, a empresa informa queda de venda de 90% durante 2020, 70% durante 2021 e 30% durante 2022. Também menciona dificuldade de conseguir crédito para capital de giro e cita a alta dos preços de insumos para o varejo. Também fala em dificuldades de manutenção de lojas físicas durante a pandemia.

A empresa já tinha começado seu processo de reestruturação com a contratação de consultores externos. A empresa reforça seu compromisso com os negócios em curso e com todas as partes envolvidas em meio á instabilidade do mercado.

Fundada em 2015, a SouthRock promoveu a expansão de marcas globais no país. A Brazil Airport Restaurants inaugurou suas primeiras lojas de aeroporto em 2017 e atua nos terminais mais movimentados do Brasil.

Em 2018, a SouthRock tornou-se a master licenciada da Starbucks e TGI Fridays no país. Em 2019, a Starbucks expandiu sua operação inicialmente focada em São Paulo e Rio, para Santa Catarina, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. E, em 2022, a companhia passou a operar o centro gastronômico Eataly, em São Paulo.

