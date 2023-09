Com dívida de R$ 53,5 milhões, grife de roupas M. Officer entra em recuperação judicial

A- A+

Dono da marca de roupas M. Officer, o grupo M5 teve o pedido de recuperação judicial aceito pela Justiça de São Paulo. A empresa alega ter dívidas de cerca de R$ 53,5 milhões e justifica que chegou a essa situação devido à "concorrência desequilibrada com gigantes players asiáticos".

A juíza Maria Rita Rebello Pinho Dias, da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), deferiu o pedido feito no último dia 5 de setembro.

Com 12 lojas físicas em São Paulo, Bahia, Santa Catarina e no Distrito Federal, além do e-commerce, a M.Officer foi criada pelo designer Carlos Miele. gera 130 empregos diretos e comercializa cerca de 200.000 peças de roupas por ano.

"Quanto às razões da crise econômico-financeira enfrentada pelas requerentes, ressaltam a concorrência desequilibrada com gigantes players asiáticos, as consequências econômicas do período da pandemia da covid-19 – contexto em que a M.Officer teria sofrido uma queda de 91% nas vendas, bem como grande inadimplência dos consumidores", diz trecho do despacho da Justiça paulista que trazem os argumentos da M.Officer para o pedido de recuperação judicial.

Esse cenário, segundo a companhia, gerou "recorrentes resultados financeiros negativos com excesso de endividamento, o que levou à inviabilização de obtenção de novas linhas de crédito junto às instituições financeiras". Mas o grupo acredita que essa situação é passageira, assim como os fatores que a provocaram.

A empresa alegou no pedido que já vinha buscando a reestruturação de suas operações e da situação financeira, com "gestores altamente qualificado apto a reverter a situação". Mesmo assim, entendeu que para que haja uma "integral reestruturação", seria preciso uma recuperação judicial.

A empresa é representada pelo escritório Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados.Ao aceitar o pedido, a Justiça suspende todas as ações e execuções contra a empresa por 180 dias. A grife existe há quase 30 anos e foi fundada em 1986 pelo estilista e administrador de empresas Carlos Miele. A M. Officer passou a se expandir através de franquias desde 1997.

