Água Com dois furtos em unidades operacionais por semana, Compesa tem problemas para manter abastecimento A estadual que distribui água para a população pernambucana sofre danos tanto com furtos em suas unidades de abastecimento quanto com furtos de cabos elétricos da Neoenergia

Nesta quarta-feira (13), o presidente da Compesa, Alex Campos, participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) onde expôs um dos principais causadores da falta de abastecimento contínuo em diversos locais do Estado: o furto.

Segundo Alex, a Compesa passa por dois furtos em unidades operacionais de abastecimento de água por semana. Além disso, a companhia também é afetada por furtos de cabos da Neoenergia. Sem eletricidade, parte da distribuição da Compesa não acontece.

Para combater a situação, a Compesa está investindo em segurança patrimonial, aumento do efetivo de pessoal, uso de videomonitoramento e outras tecnologias para coibir essas articulações.

A companhia tem registro de pelo menos 82 sinistros somente no ano passado, quando 1 milhão de pessoas tiveram o abastecimento afetado e 60 unidades operacionais da Companhia foram impactadas. Dentre as unidades, 27 estão na Região Metropolitana do Recife (RMR), 24 no Agreste e Matas e 31 no Sertão. O investimento da Compesa na reposição desses materiais em 2023 soma R$ 5 milhões.

O presidente da Compesa lembrou que Pernambuco é um estado que vive o drama da escassez de recursos hídricos, principalmente o Agreste, que tem menos água do que qualquer outra área do país. Somam-se a isso as influências geográficas e geológicas que dificultam o atendimento pleno.

"A Compesa é vítima duas vezes, seja quando a Neonergia é furtada ou quando os sistemas de abastecimento são roubados, deixando a população sem água. São duas situações que atingem diretamente a Companhia: furtos de insumos e equipamentos e de água nas adutoras, mas que são igualmente graves do ponto de vista do impacto no abastecimento de água para a população.É uma situação já difícil para a população, que se agrava quando grupos criminosos danificam e subtraem as infraestruturas energéticas e hídricas, deixando as pessoas sem energia ou abastecimento de água. A Compesa é a maior consumidora de energia do estado e quando a Noeonergia é furtada, em cadeia, a Compesa e seus clientes também são penalizados. Uma paralisação por furto pode levar dias até a completa normalização do abastecimento", afirmou o Alex.

Um exemplo do quão prejudicais essas ações são para a Companhia é o caso do município de Vitória de São Antão. Em janeiro deste ano, foram furtados os cabeamentos elétricos (fio de cobre), mais de 1 km de fiações, deixando a cidade com 70% do abastecimento comprometido. Após a reposição dos insumos, houve novo furto, deixando novamente a unidade, que recebe água da Adutora de Tapacurá, sem funcionar.

Como não havia material disponível para pronta entrega, a Compesa precisou adquirir os materiais no sul do país, com um prazo longo de dois meses para a entrega. Foi necessário ampliar o rodízio de distribuição na cidade, que já é rigoroso.

Outra situação mencionada pelo gestor é o furto de água em adutoras. Desde o ano passado, foram feitas três grandes operações policiais para retirada de ligações clandestinas nas adutoras de Tabocas, Ipubi e Oeste (Trindade – Araripina).

As ações resultaram na melhoria da distribuição de água para a população. O presidente destacou que a Compesa tem enviado esforços para combater esses furtos, inclusive em conjunto a Secretaria de Defesa social e a Polícia Civil para a definição de estratégias. Alex classificou as investidas como ousadia qualificada de grupos organizados e com nível de conhecimento técnico de planejamento das ações muito fortes para atuar nos pontos cruciais para a operação dos sistemas.

O presidente lamentou que a Companhia tenha que fazer investimentos em segurança quando os recursos poderiam ser aplicados na melhoria da prestação dos serviços da empresa, mas classificou como oportuna a discussão na casa.

“É um debate muito oportuno trazido aqui hoje pelo deputado. Esse tema é muito caro para a população e devemos somar esforços com a assembleia, órgãos reguladores, Defesa Social e polícia para que seja encontrado um caminho para resolver essa questão”, disse o gestor.

