Com dois novos modelos em produção, Nissan vai investir mais R$ 1,5 bi na fábrica de Resende (RJ)

A fábrica da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro, vai ganhar investimento de R$ 1,5 bilhão. O anúncio foi feito pelo CEO da montadora japonesa, Makoto Uchida, em encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na ocasião, Uchida comunicou os novos planos da empresa de reforçar o papel estratégico da fábrica no Brasil para o portfólio global do grupo.

O investimento tem como objetivo a produção das duas novas SUVs – um deles sendo o futuro Nissan Kicks e um segundo modelo ainda não informado –, além de um novo motor turbo no Brasil.

Plano de negócios

Com o atual plano de negócios do grupo no País, de R$ 1,5 bilhão, o objetivo é ampliar as exportações saindo da planta brasileira para cerca de vinte países.

“O investimento total será de R$ 2,8 bilhões. Nosso objetivo é não só focar no Brasil, mas atingir o mercado externo, com cerca de 20 países na América Latina. Faremos duas novas SUVs e um motor turbo, com expectativa de ter quatro novos fornecedores para a fábrica”, afirmou Uchida.

Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ). Divulgação/Nissan

Segundo o CEO, a empresa pretende dobrar a participação no mercado interno brasileiro, de 3,4% para 7%. A fábrica de Resende gerou novos 578 empregos diretos com a abertura da operação do segundo turno da fábrica em abril deste ano.

“Estamos no mercado brasileiro há 23 anos, e a nossa planta em Resende já vai fazer 10 anos. Durante a pandemia, houve, sim, enormes desafios, mas precisávamos ter certeza de que essa planta poderia crescer de forma sustentável e nós vemos potencial para crescer nossa participação de mercado no Brasil. Essa é uma das razões. Além disso, o mercado de SUVs é muito forte no País”, disse o CEO.

Sobre a conversa com Lula, Uchida revelou que um dos tópicos da conversa foi mostrar ao presidente que a empresa tem visão de longo prazo no Brasil.

“Tivemos uma ótima conversa com o presidente, explicamos o nosso investimento, para que ele tenha certeza de que há sustentabilidade na nossa visão sobre o Brasil. Também falamos sobre como crescer mais no Brasil. E ele obviamente recebeu muito bem essas informações”, disse.

A fábrica em Resende, inaugurada em abril de 2013, agora, no total, vai receber R$ 6,2 bilhões em investimentos até 2025.

