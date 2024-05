A- A+

SUAPE Com dragagem do canal externo, Suape garante maior competitividade entre portos do Brasil Aprofundado em 20 metros, o importante atracadouro público brasileiro de carga eleva eficiência portuária do Nordeste

O Porto de Suape completou a dragagem do seu canal externo, que resultou no aprofundamento para 20 metros. Com a ação, o sexto atracadouro público em movimentação do País garante uma maior eficiência operacional entre os portos do Nordeste.

A intervenção foi concluída após quatro meses de serviço com o uso de dragas de última geração.

Inicia-se, agora, nova fase, que consiste no balizamento do canal e homologação da nova profundidade na Marinha do Brasil.

Suape contabilizou em movimentação de carga, só em 2023, 23.982.451 toneladas. Uma vez concluída essa etapa, estimada em três meses, o atracadouro estará apto a receber embarcações de grande porte, a exemplo do petroleiro Suezmax, em sua capacidade máxima.

O diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot, falou sobre a importância dessas intervenções para ampliar os serviços do Porto.

“De fundamental importância para garantir a infraestrutura e eficiência necessária, a dragagem do canal externo, no curto prazo, vai potencializar a operação dos terminais de granéis líquidos e, consequentemente, da Refinaria Abreu e Lima, que anunciou, recentemente, obras de ampliação com a conclusão do primeiro trem e construção do segundo, o que praticamente dobrará a capacidade de refino, atraindo mais operações para nosso atracadouro”, pontua.

De acordo com o gestor da estatal portuária, a intervenção vai possibilitar incremento de outros tipos de mercadoria, como contêineres, veículos, carga geral, granéis minerais e vegetais.

“Junto com a dragagem do canal interno, que deverá estar pronta até o primeiro trimestre de 2025, o porto reunirá as condições necessárias para que as embarcações possam atracar com a carga máxima também nos berços internos. Isso trará mais competitividade para Suape e benefícios para os operadores de cais público”, ressaltou Guiot.

Antecipação

Iniciada em 1º de dezembro de 2023, a complementação da dragagem do canal externo teve custo de R$ 140 milhões e resultou na remoção de 1.700.000 metros cúbicos de sedimentos, seguindo rigoroso cronograma de atividades licenciadas pelos órgãos intervenientes

"Tudo transcorreu dentro do esperado e a obra foi entregue um mês antes do prazo estipulado. Estamos felizes por ter concluída essa tão esperada obra para o nosso complexo e toda região de influência”, enfatizou a titular da Diretoria de Infraestrutura de Suape, Renata Loyo.

