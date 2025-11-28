A- A+

Décimo terceiro Com emprego recorde, 13º vai injetar R$ 369,4 bilhões na economia, mostra estudo

Com emprego recorde, até dezembro deste ano, o pagamento do 13º salário tem potencial de injetar na economia brasileira cerca de R$ 369,4 bilhões. O montante representa aproximadamente 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

A conta considera o que será pago aos trabalhadores do mercado formal, ou seja, com carteira assinada, inclusive aos empregados domésticos; aos beneficiários da Previdência Social; e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios.

Nesta sexta-feira, o IBGE divulgou que o desemprego voltou a cair no Brasil, após três meses com estabilidade no menor patamar já registrado. A taxa ficou em 5,4% no trimestre encerrado em outubro, batendo mais um recorde e chegando ao menor nível da série histórica, iniciada em 2012.

Cerca de 95,3 milhões de brasileiros receberão o abono, que terá valor médio de R$ 3.512,00, de acordo com as estimativas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Confira, abaixo quantos brasileiros de cada categoria receberão o 13º terceiro salário:

Trabalhadores formais (CLT ou servidores públicos): 58 milhões

Empregados domésticos com carteira assinada: 1,.47 milhão

Aposentados e pensionistas do INSS: 35,76 milhões

Aposentados e pensionistas da União: 915 mil

