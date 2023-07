A- A+

Capacitação Com entrada gratuita, I Seminário da Indústria Gráfica acontece nos dias 6 e 7 de julho O evento gratuito acontece no Mar Hotel, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Nos dias 6 e 7 de julho, o Sindusgraf e o Sebrae realizam o I Seminário da Indústria Gráfica – Graphium Show. O evento, que acontece no Mar Hotel, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, visa estimular a formação e capacitação de mão-de-obra, o empreendedorismo, além de apresentar tendências e as inovações tecnológicas do setor. A entrada é gratuita.



Pernambuco reúne mais de 560 empresas, sendo 90% micro e pequenas empresas e 10% médias e grandes estabelecimentos, gerando 3,4 mil empregos diretos.



“O nosso foco é capacitar empresários, gestores e corpo técnico de empresas iniciantes ou que já estejam no mercado ou iniciando, sobre as tendências e as rápidas mudanças de padrões de consumo e as exigências do mercado atual”, explica o presidente do Sindusgraf, Antônio Carlos Pereira da Silva.



Segundo ele, a ideia é promover um ambiente de discussão estratégica sobre temas relacionados a produtos inovadores e cooperação empresarial no mercado global, além da troca de informações e experiências.



A programação inclui palestras técnicas sobre gestão e inovação, algumas no formato Talk Show, Rodada de Negócios e Rodada de Crédito, além de uma área para lançamentos e exposição de serviços e produtos.



“É uma oportunidade para entender o cenário atual do setor, acessando informações, conceitos e possibilidades nas áreas de gestão e inovação”, explica Antônio Carlos.

Programação:

Quinta-feira (6)

08h – Credenciamento

09h – Abertura

09h40 às 19h - Abertura para visitação aos Stands

9h40 às 10h20 – O impacto das novas tecnologias na indústria de impressão – Alexandre Keese

10h30 às 11h - Tecnologia inovadora xerox com cores especiais – Maria Duarte

11h10 às 11h50 – Novidades em Tintas e Vernizes para fabricação de Embalagens Alimentícias – André Nato Machado

12h00 às 14h - Almoço

14h às 14h40 - Inovação e Automação - Tecnologia de pré-impressão ECO3 – Vlamir Marafiotti

14h50 às 15h30 - Tecnologias Adesivas - Milton Esteves

15h40 às 16h20 - Automação e Inteligência Artificial na Indústria 4.0 – Gustavo Soares



Sexta-feira (7)

8h30 às 18h – Visitação aos Stands de Negócios

08:30h às 12h:30 – Rodada de Negócios e de Crédito

12h30 às 14h - Almoço

Formato Talk Show

14h00 as 14h45 - CX- Customer Xperience, o caminho para fortalecer sua marca e aumentar suas receitas - Adalberto Souza

14h45 as 15h30 - Growth Hacking – Estratégia para Crescimento de Negócios - Flammarion Cysneiros

15h30 as 16h30 - Marketing Digital e Vendas online e Redes Sociais – Felipe Pereira

17h – Encerramento

Veja também

INTERNET EUA restringirão acesso da China a serviços de nuvem como o da Amazon, diz jornal norte-americano