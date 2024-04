A- A+

Comércio Com expectativa otimista para vendas em 2024, shopping anuncia R$ 15 milhões em investimentos Estrutura será modernizada com melhoria da acessibilidade. Mall funcionará normalmente no período de reforma

Com o objetivo de modernizar a infraestrutura, dar acessibilidade e melhorar a experiência do consumidor, o Shopping Guararapes anunciou um plano para investir R$ 15 milhões na sua infraestrutura em 2024. Para liderar este trabalho, Phyllype Pires assume a superintendência do mall e leva para o projeto seus 16 anos de atuação no setor, inaugurando uma nova fase do empreendimento que possui mais de 30 anos de existência.

Dentre as melhorias previstas para este ano, destacam-se a implementação de novas tecnologias, a modernização de áreas comuns e a expansão das operações gastronômicas, como o Restaurante Bode do Nô, que chega ao mall no segundo semestre do ano.

Para otimizar o acesso do cliente ao mall, já está em execução um novo projeto no sistema viário, que vai facilitar o fluxo de veículos no estacionamento. Um dos focos da nova circulação viária será a melhoria do embarque e desembarque de passageiros dos carros de aplicativos - uma demanda crescente dos consumidores nos últimos anos. Outro foco das mudanças serão as paradas de ônibus internas, que também serão modernizadas.

Experiência e acessibilidade

Uma das grandes obras, no entanto, é a troca do piso do mall, que será em granito branco Ceará, com projeto assinado pelo escritório baiano AFA Arquitetos, liderado por André Sá e Francisco Mota. O projeto de acessibilidade é outra novidade com a ampliação e criação de calçadas e implantação de rampas de acesso nas portarias.

A acústica do ambiente também será alvo de melhorias para trazer mais conforto aos clientes. A Praça de Eventos, por exemplo, receberá especial tratamento acústico pela empresa Audium, a fim de proporcionar mais conforto aos visitantes e lojistas.

Ainda entre as reformas, Phyllype Pires adianta que o Shopping Guararapes receberá novo paisagismo externo e interno, além de iluminação na fachada. O projeto de iluminação, desenvolvido pelo arquiteto Marcos Castilha, trará modernidade e sofisticação à fachada.

Já o projeto de paisagismo, que está a cargo de Marta de Souza Leão, arquiteta e paisagista, dará uma repaginada nos ambientes levando mais verde para o interior do mall e áreas externas, proporcionando sensação de leveza, bem-estar além de beleza.

“São mudanças para modernizar realmente o shopping e ratificar nossa condição de mercado. Vamos trazer um shopping melhor, mais moderno mais acolhedor pra nossos clientes

Funcionamento normal

As obras da reforma do shopping já iniciaram e serão executadas por etapas, sendo a primeira a Praça de Eventos e os corredores das portarias B e C. Durante as intervenções, o funcionamento do shopping não será afetado e toda a estrutura de lojas e serviços estará disponível para receber os consumidores. Para isso, as benfeitorias estão sendo realizadas no turno da noite para não afetar as atividades do mall.

Otimismo

As mudanças vêm para coroar um momento positivo do shopping. Segundo Phyllype Pires, a projeção para 2024 é de crescimento de 12% a 14,5% das vendas. Em termos de fluxo, a expectativa é atingir 100% de crescimento.

"Estou entusiasmado com a oportunidade de contribuir para o crescimento e aprimoramento do Shopping Guararapes. Estamos focados em proporcionar uma experiência excepcional aos nossos clientes e fortalecer nossa posição no mercado", afirma Phyllype Pires.

