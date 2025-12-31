A- A+

MENSAGENS FALSAS Com fake news sobre taxação de transações, oposição volta a tentar desgastar governo Receita Federal divulgou uma nota pública para desmentir a notícia falsa

O governo federal reagiu à disseminação de mensagens falsas sobre uma suposta taxação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em transações financeiras acima de R$ 5 mil, compartilhadas pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e páginas bolsonaristas nas redes sociais nos últimos dias.

A Receita Federal divulgou uma nota pública para desmentir a fake news com “o objetivo de enganar as pessoas”, sem citar o parlamentar.

O caso ocorre quase um ano após a crise do Pix, quando uma onda de desinformação sobre uma norma do Fisco derrubou a popularidade da gestão Lula nos primeiros meses de 2025, e reforça a estratégia da oposição de mirar o tema da tributação contra o governo.

Na postagem replicada por Nikolas no X nesta semana, publicada originalmente por um perfil bolsonarista no domingo, é feita a alegação de que o governo irá implementar uma tarifa de 27,5% aos trabalhadores que movimentarem mais de R$ 5 mil por mês a partir de 2026. Segundo a Receita, no entanto, essa tributação não é real e a afirmação “é completamente falsa”.

“A Constituição Federal proíbe a tributação de movimentações financeiras. Isso não existe e nunca irá existir nos termos da Constituição atual. Não existe tributação por movimentação financeira”, esclareceu o órgão.

Buscas em alta

Mesmo após o comunicado, os termos “Receita Federal imposto” e “Receita Federal taxação” estavam entre os mais buscados na terça-feira, segundo dados do Google Trends. Nas redes sociais, também circulou que haverá uma multa de 150% para quem não pagar o falso tributo. “A Receita Federal esclarece que disseminar mentiras, fake news e pânico financeiro interessa apenas a criminosos”, diz outro trecho da nota emitida pelo órgão. A mensagem falsa também foi contestada pelos perfis oficiais do governo e do Ministério da Fazenda.

No início deste ano, uma instrução normativa para ampliar a fiscalização de transferências Pix já havia motivado uma onda de notícias falsas, que afirmavam que a intenção do Planalto seria taxar as transações. À época, Nikolas publicou um vídeo sobre o tema, que viralizou e ampliou a reação da direita bolsonarista ao assunto. A norma foi derrubada pela Receita no dia seguinte à publicação do parlamentar, em meio ao desgaste provocado pela difusão da fake news.

A crise também reacendeu as críticas ao governo pela “taxa das blusinhas”. A medida, proposta pelo Planalto para a taxação de compras de até US$ 50 do exterior, é alvo de parlamentares da oposição desde abril de 2023, que deram ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o apelido de “Taxad”. Preocupada com o impacto popular da proposição, a pasta recuou inicialmente da medida, mas a tributação acabou aprovada pelo Congresso — com voto favorável da maioria da bancada bolsonarista — e sancionada por Lula em 2024.

Em maio, o Planalto voltou a ser criticado online pela direita bolsonarista pelo aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), proposta que acabou derrubada pelo Congresso. Em novembro, o presidente sancionou o projeto que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil mensais.

